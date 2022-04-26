Челябинская область опережает другие регионы России по экспорту в Узбекистан

Предприятия Южного Урала представляют разработки на выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия»

Международная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия» — главное событие промышленной повестки апреля — проходит в эти дни в Ташкенте, на площадке выставочно-конгрессного центра НВК «Узэкспоцентр». На мероприятии работает делегация Челябинской области во главе с заместителем губернатора Егором Ковальчуком. В нее вошли директор регионального Фонда развития промышленности Сергей Казаков, директор АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Валерий Денисенко и руководители ряда крупных компаний Южного Урала, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

Свою продукцию на выставке презентуют ММК, ЮАИЗ, АЗ «Урал» и другие предприятия области. Коллективный стенд региона в сопровождении курирующего вице-губернатора посетил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

«По итогам прошлого года Челябинская область занимает первое место среди российских регионов по экспорту в Узбекистан. Основные статьи — это черные металлы и изделия из них, механическое оборудование и техника, автотехника, электрические устройства, аппаратура связи, плодоовощная продукция, топливо, изделия из камня. У наших производителей налажено постоянное сотрудничество со многими крупными предприятиями республики. Такого результата удалось добиться благодаря усилиям правительств обоих регионов по созданию комфортных условий для бизнеса», — подчеркивает Егор Ковальчук.

В первый день работы на «Иннопроме» прошла пленарная сессия «Центральная Азия: пространство технологического прорыва», собравшая руководителей правительственных блоков, ответственных за промышленную политику, из России, Узбекистана, стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и других торгово-экономических партнеров государств Центральной Азии. В рамках сессии были представлены стратегии и успешные примеры работы на рынках республики.

Речь шла о том, что драйверами роста для экономики России и стран юго-восточного региона могут стать совместные инфраструктурные проекты стран, входящих в БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Примером может служить такое сотрудничество в области развития железнодорожных логистических путей. Россия давно экспортирует вагоны и тяговый подвижной состав в страны ЕАЭС и готова наращивать поставки. Не менее важна кооперация дружественных стран и в направлении энергетической безопасности.

В рамках общей экспозиции российские предприятия представили на «Иннопроме» перспективные системы накопления энергии, уникальную высокотехнологичную путевую технику, масштабное внедрение которой на сети железных дорог обеспечивает рост производительности труда на 30—40% и снижает затраты на 35%.

На выставке представлена и продукция челябинских предприятий: компании «Нефть-сервис», выпускающей оборудование для нефтегазового комплекса; лидера в производстве стеклянных изоляторов для линий электропередач — АО «Ю.М.Э.К.»; производителя шаровых кранов и трубопроводной арматуры ТМ LD — «Равани-Рус» (ТМ LD); производителя тепловых и противопылевых масок — ООО «Второе дыхание ТМ»; ведущего российского производителя современных анкерных крепежей и нестандартного горно-шахтного оборудования — фирмы «УралЭнергоРесурс» и производителя строительных металлических конструкций и труб — «Уральской металлообрабатывающей компании».

Выставка в Ташкенте продлится до 27 апреля. Руководители южноуральских предприятий запланировали провести на ней ряд переговоров с представителями Беларуси, Казахстана, Таджикистана и других стран на их национальных экспозициях.