Сбербанк восстановил работу своих сервисов. Мобильное приложение финансовой организации было недоступно для пользователей около часа.
По данным издания «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу банка, все сервисы Сбербанка работают в штатном режиме.
Напомним, сегодня, 21 июля, при попытке входа в приложение «Сбербанк онлайн» высвечивалась техническая ошибка. Сервис стал недоступен для пользователей.
Добавим, в России после введения западных санкций приложение Сбербанка пропало из App Store и Google Play. После этого активизировались мошенники, предлагающие установить копии приложения «Сбербанк онлайн». Ранее в пресс-службе Сбербанка предупредили, что нельзя скачивать пиратские версии или копии, это может привести к потере персональных данных.
Чтобы воспользоваться приложением на телефоне системы Android, достаточно скачать с официального сайта банка apk-файл. На устройствах с iOS такой возможности нет.