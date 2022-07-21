Сбербанк восстановил работу приложения

Сервис был недоступен для пользователей около часа

Сбербанк восстановил работу своих сервисов. Мобильное приложение финансовой организации было недоступно для пользователей около часа.

По данным издания «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу банка, все сервисы Сбербанка работают в штатном режиме.

Напомним, сегодня, 21 июля, при попытке входа в приложение «Сбербанк онлайн» высвечивалась техническая ошибка. Сервис стал недоступен для пользователей.

Добавим, в России после введения западных санкций приложение Сбербанка пропало из App Store и Google Play. После этого активизировались мошенники, предлагающие установить копии приложения «Сбербанк онлайн». Ранее в пресс-службе Сбербанка предупредили, что нельзя скачивать пиратские версии или копии, это может привести к потере персональных данных.

Чтобы воспользоваться приложением на телефоне системы Android, достаточно скачать с официального сайта банка apk-файл. На устройствах с iOS такой возможности нет.