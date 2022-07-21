Приложение Сбербанка перестало работать у южноуральцев

Клиенты массово сообщают об ошибке при входе в «Сбербанк онлайн»

Приложение Сбербанка блокирует вход и выдает техническую ошибку. Клиенты крупнейшего в стране коммерческого банка не могут воспользоваться услугами онлайн, совершить электронный перевод средств, узнать о сроках оплаты кредитов и ипотеки в режиме реального времени.

«В настоящий момент часть наших клиентов могут испытывать трудности с доступом к сервисам банка. Мы работаем над решением ситуации. Приносим извинения за неудобства», — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

После введения западных санкций приложение банка пропало из App Store и Google Play. Скачать его из данных магазинов не получится. На «яблочных» смартфонах приложение на протяжении нескольких месяцев работает со сбоем.

В это время активизировались мошенники, предлагающие установить копии приложения «Сбербанк онлайн». Ранее в пресс-службе Сбера сообщали, что ни в коем случае нельзя скачивать пиратские версии или копии, это может привести к потере персональных данных.

Чтобы воспользоваться приложением на телефоне системы Android, достаточно скачать с официального сайта Сбера apk-файл. На устройствах с iOS такой возможности нет.