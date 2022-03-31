В Сбербанке разъяснили ситуацию с «отменой» заявок по ипотеке

В кредитной организации ответили на жалобы клиентов

В Сбербанке разъяснили ситуацию с «отменой» заявок по ипотеке с господдержкой под 6% годовых, поскольку обсуждение темы вызвало широкий общественный резонанс. Речь идет об аннулировании ипотечных заявок по истечении 30-дневного срока действия.

«Сбер заранее предупредил клиентов, что срок действия одобренных заявок 30 дней, и действовал в рамках ранее определенных условий — в течение всего марта клиенты получали ипотеку по ранее одобренным ставкам. Другие участники рынка изменили условия ставок по ипотеке намного раньше. Теперь клиентам доступна ипотека на рыночных условиях, а также льготные ставки по государственным программам поддержки ипотеки», — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Таким образом, клиенты Сбербанка, получившие одобрение по ипотечной заявке, к примеру, 1 марта 2022 года, могли в течение 30 дней выбирать объект недвижимости, готовить необходимый пакет документов для выхода на сделку, оформлять оценку объекта недвижимости, оплачивать до момента сделки страхование объекта недвижимости и жизни заемщика. Если заявитель не выбрал объект недвижимости в течение 30 календарных дней, то одобрение аннулируется в автоматическом режиме.

«Я получил одобрение заявки по ипотеке под 6% в начале марта в отделении Сбербанка, ипотечный менеджер сразу предупредил, что одобрение будет действовать только 30 дней, а не три месяца, как было раньше. Пришлось риелтору очень быстро подготовить документы, чтобы уже к концу марта выйти на сделку. Сделка прошла, как обычно, без каких-либо изменений, ставка осталась прежней», — говорит челябинец Максим М.

Завершение срока одобрения по истечении 30 календарных дней стало причиной большинства обращений клиентов банка с просьбой разъяснить отмену заявки в сервисе «Дом.клик».

«С юридической точки зрения здесь нет коллизии. Поскольку получение одобрения заявки в банке не идентично подписанному сторонами кредитному договору, то есть банк не нарушил условия сделки, не изменил условия действующего договора. Банк заранее предупредил клиента, получившего одобрение заявки, что срок действия — 30 дней, не более. Прошло 30 дней — аннулировал одобрение, в чем вопрос? Более того, на момент одобрения заявки банк мог еще больше сократить срок действия одобрения заявки, что было бы в его праве. Заемщик сам выбирает кредитную организацию и ипотечные условия, которые ему наиболее выгодны»,— говорит юрист Александр Щербинин.

В настоящее время льготная ипотека с господдержкой остается выгодной для заемщиков. Стандартные ставки по ипотеке (без господдержки) в коммерческих банках, представленных в Челябинской области, составляют порядка 17—20% годовых. С 1 апреля 2022 года ставка по льготной ипотеке с господдержкой составит 12%, по семейной — 6%, сельской — 3%. ИА «Первое областное» выяснило, насколько подорожала ипотека для будущих новоселов.