Сбер представил свои технологии на молодежном форуме «На ТЫ с IT»

Главными героями стенда стали умные устройства

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Сбер представил свои технологии и сервисы гостям молодежного форума «На ТЫ с IT» в Челябинске. Ключевой темой стенда стали технологические сервисы для человека, разработки на основе искусственного интеллекта и цифровые решения в образовании. Главные герои стенда — устройства и сервисы, разработанные Сбером и командой SberDevices. Все, что делает жизнь интересной, комфортной и безопасной.

Участники выставки смогли испытать на практике все преимущества умной колонки SberBoom, ТВ-приставки SberBox и умного ночника Sber. А смарт-дисплей с AI-камерой SberPortal помог всем желающим управлять техникой с помощью голоса или жестов. Все устройства на стенде поддерживают голосовое управление: виртуальный ассистент Салют выполняет команды и поддерживает разговоры на любые темы.

С искусственным интеллектом тоже можно было пообщаться — на стенде представили нейросетевую модель GigaChat. Она может отвечать на вопросы пользователей, вести диалог, писать код, создавать тексты и картинки на основе описаний. Также участники смогли поиграть с моделью Kandinsky 3.0. Одно из главных ее преимуществ — понимание русского языка. Можно описать изображение, задать стилистику, уточнить детали. Нейросеть Сбера Kandinsky 3.0 за несколько секунд создает изображение на основе введенного текста. Получившийся рисунок все посетители выставки смогли забрать с собой в виде открытки.

Отдельный блок посвятили образованию. На стенде представили проект — школу программирования «Школа 21» от Сбера, которая дает возможность любым кандидатам старше 18 лет бесплатно получить профессию в IT. 15 апреля этого года стартовала подача заявок на первый отборочный интенсив в «Школу 21» в Челябинске. Проект реализует Сбер вместе с правительством области и Южно-Уральским госуниверситетом в соответствии с поручением президента РФ.

Реализация «Школы 21» от Сбера в Челябинске позволит усилить развитие кадрового потенциала в IT-сфере в области. В Челябинске обучение участников будет проводиться в современном кампусе школы на базе ЮУрГУ, самого крупного учебного заведения региона. Также все желающие смогли не только задать свои вопросы представителю «Школы 21» на стенде, но и сыграть в отборочную игру. Отборочный интенсив в Челябинске стартует 26 августа.

Являясь одним из лидеров среди российских компаний по темпам и масштабу внедрения передовых технологий, Сбер выступает экспертом по цифровой трансформации. В рамках форума сотрудники банка организовали серию мастер-классов для участников мероприятия. Так, эксперт от Сбера по подбору персонала и карьере, который за последние четыре года успешно принял на работу более 200 IT-специалистов разного уровня, провел профориентационную интерактивную лекцию, где студенты определили, какое из направлений для развития в IT им больше всего откликается. Также все желающие приняли участие в мастер-классе, где спикеры банка научили создавать игру.

«Сбербанк на постоянной основе участвует в проектах, направленных на повышение качества образования в стране, предоставляет школьникам и молодым специалистам возможности для развития профессиональных навыков. На нашем стенде все желающие смогли познакомиться с умными устройствами, протестировать нейросетевые модели, а также попробовать свои силы в прохождении демоверсии отборочной игры от „Школы 21“. Челябинский рынок IT продолжает демонстрировать стремительный рост, и именно сейчас формируется фундамент для дальнейшего технологического будущего, растет потребность в кадрах. „Школа 21“ от Сбера — это точка притяжения для мотивированных людей и талантливых специалистов. Кроме того, для жителей Челябинской области это дополнительный стимул, чтобы остаться в родном городе и помогать в его развитии»,— комментирует управляющий Челябинским отделением Сбербанка Александр Конев.

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