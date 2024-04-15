Челябинцы смогут бесплатно получить профессию в сфере IT

На Южном Урале заработает уникальная школа цифровых технологий

В Челябинске стартовал прием заявок на участие в отборочном интенсиве уникального образовательного проекта Сбера — школы цифровых технологий «Школа 21». Она откроется на базе студенческого кампуса ЮУрГУ с нового учебного года и будет готовить не просто разработчиков, а цифровых инженеров, востребованных во многих отраслях экономики. В понедельник, 15 апреля, проект «Школы 21» в Челябинске презентовали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель Уральского банка Сбербанка Петр Колтыпин, директор «Школы 21» Александр Федяков и ректор Южно-Уральского госуниверситета Александр Вагнер, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

По словам Алексея Текслера, проект — долгожданный, один из флагманских в образовании, его реализация позволит усилить развитие кадрового потенциала в IT-сфере региона.

«Он находится на стыке образования и реального сектора экономики. Сейчас нет сфер, в которых бы не внедрялись ИТ-технологии, цифровизация, искусственный интеллект. В целом развитие ИТ-сектора — одна из задач нашей стратегии. Мы являемся ведущим регионом в стране по развитию компетенций в промышленной робототехнике. В феврале президент страны открыл у нас Завод роботов. В этом году на базе ЮУрГУ открывается кафедра, которая будет готовить интеграторов и специалистов по производству роботов. Соответствующие направления открываются на базе СПО. Челябинская область будет центром компетенций в робототехнике, а ИТ-направление и программирование является составной частью этой задачи. Все это связано со „Школой 21“ — совершенно уникальным проектом. Здесь специалисты будут активно развиваться, мотивируя друг друга», — отметил глава региона.

Как рассказал директор «Школы 21» Александр Федяков, поступление в это образовательное учреждение не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Но и слова про интенсив не пустой звук:

«После получения заявок мы планируем отобрать сто человек, которым предстоит максимальное погружение в предмет на 26 дней — без выходных. Кто выдержит — и обучение, и экзамены — нужно будет сделать ряд проектов, перед тем откроется мир IT. И за 1,5-3 года участники школы „раскуют“ вырасти до компетентных IT-инженеров, программистов, ML-инженеров, инженеров по разработке, менеджеров ИТ-проектов, аналитиков, джуниор и мидл-разработчиков, востребованных на рынке труда. Все это результат нескольких особенностей школы, таких как методика обучения „равный равному“, гибкий график, геймификация образовательного процесса и большой упор на практику», — рассказал Александр Федякин.

Он отметил, что по статистике, выпускники «Школы 21», в среднем, в 2,3 раза ускоряют свой карьерный рост.

«Но и для тех, кто не пройдет на дальнейшее обучение, этот интенсив — дополнительная возможность стать более успешным. Хорошее приключение, которое позволит прокачать различные навыки — и не только специфические айтишные, но и такие, как работа в команде, креативность и так далее», — добавил Александр Федякин.

Кампус «Школы 21» расположился на территории ЮУрГУ – идут внутренние работы. Он, по словам организаторов, будет открыт 24/7 круглогодично, как и другие его собратья в девяти городах страны: Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте, Великом Новгороде, Якутске, Ярославле, Магасе и Белгороде. Первый поток обучающихся составит 100 человек. Далее в планах в год выпускать не менее 225 специалистов.

Студенты ЮУрГУ, которые присутствовали на встрече, поинтересовались у своего ректора, будет ли у них возможность совмещать учебу, в случае если они пройдут отбор. Александр Вагнер сказал, что сейчас прорабатывается возможность часть предметов таким студентам перезачесть.

Вице-президент — председатель Уральского банка Сбербанка Петр Колтыпин выразил уверенность, что «Школа 21» даст дополнительный импульс для развития ИТ-направления, станет точкой притяжения для целеустремленных людей и поможет обеспечить южноуральские предприятия высококвалифицированными специалистами в сфере информационных технологий.

«Мы благодарим правительство Челябинской области за доверие и возможность вместе реализовывать такие масштабные, уникальные проекты», – сказал он.

Он добавил, что по поручению губернатора Челябинской области «Школа 21» на Южном Урале станет первой в стране, где будет организовано обучение детей с 12 лет.