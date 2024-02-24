Ряд челябинских предприятий и банк попали под санкции США

Всего в список внесены почти 300 юридических и физических лиц

Накануне, 23 февраля, министерство финансов США ввело очередные санкции в отношении почти 300 физических и юридических российских лиц. В список попали также челябинские предприятия и банк, передает ИА «Первое областное по ссылкой на американское ведомство.

Под санкции попали: ПАО «Челиндбанк», ПАО «Мечел», ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», АО «Челябинский трубопрокатный завод» и ООО «ТМК трубопроводные решения».

Также в санкционный список включены президент ПАО «Южуралзолото Группа компаний», депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков, директор по строительству ООО СЗ «Ин-Девелопмент» Андрей Комаров и некоторые другие.

«Санкции нацелены на основную финансовую инфраструктуру России, а также российские банки, инвестиционные фирмы и компании, занимающиеся финансовыми технологиями»,— говорится на сайте Минфина США.

Напомним, в ноябре 2023 года Соединенные Штаты Америки внесли в свой санкционный список шесть предприятий из Челябинской области. Ограничения были введены в отношении завода «Пластмасс» из Копейска, Завода подшипниковых узлов, предприятий «Абсолют шар», «Магнитогорский завод прокатных валков», «Инструментально-подшипниковая компания» и научно-технического центра «Приводная техника».