Банк России ввел временный порядок обращения наличной валюты

Все средства россиян на счетах и вкладах сохранены и доступны

С 9 марта по 9 сентября 2022 года Банк России ввел новый порядок выдачи средств с валютных вкладов и счетов россиян. При этом в пресс-службе регулятора подчеркнули, что все средства клиентов сохранены и учтены в валюте вклада и доступны, а снять деньги можно в любое время.

В течение указанного периода россияне смогут снять со своего счета или вклада до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, остальные деньги — в рублях по рыночному курсу на день выдачи средств.

«Рыночный курс на день выдачи определяется на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи. В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США вне зависимости от валюты счета»,— объяснили в пресс-службе ЦБ.

При этом регулятор уточнил, что в российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тысяч долларов США, то есть эти клиенты смогут получить в кассе банка всю сумму в валюте. Однако банкам может потребоваться несколько дней, чтобы привезти необходимую сумму в конкретное отделение.

В этот период россияне смогут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах, они будут сохранены и учтены. Проценты также будут начисляться в той валюте, в которой был открыт вклад. Кроме того, с 9 марта по 9 сентября все желающие смогут открывать новые валютные счета, но снять деньги можно будет только в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Еще одно временное нововведение: в течение указанного срока банки не будут продавать гражданам наличную валюту. Но менять ее на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.