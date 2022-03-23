Россия будет поставлять газ в Европу только за рубли

Речь идет о покупателях из недружественных стран

Российская Федерация продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами по контрактам, но перейдет на прием оплаты за топливо в рублях. Это относится к покупателям из недружественных стран, в список которых входят практически все государства Европы. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с правительством.

«И США, и ЕС объявили в принципе дефолт по своим обязательствам перед Россией. Теперь в мире каждый знает, что обязательства в долларах и в евро могут быть не исполнены. Совершенно очевидно, что в этой связи поставлять наши товары в ЕС и США и получать оплату в долларах, евро и ряде других валют не имеет для нас никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — заявил Владимир Путин.

Президент поручил Банку России и правительству страны за неделю утвердить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского природного газа. Также Владимир Путин поручил дать директиву «Газпрому» по переводу контрактов для недружественных стран в рубли.

На фоне заявления Владимира Путина курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже опустился ниже 95 рублей.



Добавим, что цены на газ в Европе растут и близки к $1350 за тысячу кубометров.