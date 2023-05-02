Специалисты Контрольно-счетной палаты Челябинской области приступили к проверке регионального Минспорта и ОГБУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО».
«Предмет проверки — деятельность объектов контрольного мероприятия по формированию и использованию бюджетных средств, а также имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области», — сообщили в КСП Челябинской области.
С 2021 по 2022 год на расходы из областного бюджета был выделен 91 млн рублей. Так, ревизоры проверят выполнение показателей государственного задания и соблюдение бюджетного законодательства при предоставлении и использовании субсидий.
Контролеры также изучат расходование средств на оплату труда и расчеты с подотчетными лицами в учреждении, а также как использовались госимущество и земля, которые находятся в пользовании учреждений.
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