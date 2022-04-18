Репортаж из обменных пунктов: банки в Челябинской области возобновили продажу валюты

Ажиотажного спроса на доллары и евро нет

ЦБ РФ с понедельника возобновил возможность для банков продавать наличную валюту. В обменных пунктах теперь можно купить доллары, евро, юани и прочие востребованные банкноты, поступившие в кассы с 9 апреля. Такой возможности у людей не было с 9 марта. Корреспондент ИА «Первое областное» побывал в нескольких отделениях и убедился, что никакого ажиотажа среди южноуральцев нет. Никто не побежал покупать валюту. Почему — мы узнали у финансистов.

Корреспондент ИА «Первое областное» побывал в обменных пунктах Челябинвестбанка, Росбанка, ВТБ, СМП-банка, Совкомбанка, Сбербанка. Время специально выбрали обеденное — около полудня. Очередей нигде нет. В отделениях не больше пяти посетителей. Обменный курс близок к официальному (доллар — 80 рублей, евро — 87 рублей). Например, в Челябинвестбанке доллар США можно продать за 79 рублей, а купить за 99 рублей. Цена продажи евро — 83,5 рубля, покупки — 105 рублей.





Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, все отделения работают в штатном режиме. Повышенного спроса нет.

«Сбербанк готов удовлетворить потребности клиентов в наличной валюте в рамках введенных ЦБ временных правил. Покупка безналичной валюты доступна клиентам в Сбербанк Онлайн без ограничений. Средства клиентов в рублях доступны без ограничений», — рассказали в Сбере.

Директор территориального офиса Росбанка в Челябинске Сергей Арещенко также заявил, что никаких очередей в обменных пунктах нет. Ажиотажа и повышенного спроса тоже не заметили.





Также ЦБ РФ разрешил людям, у которых были открыты валютные счета, снимать не только доллары, но и евро. Есть, правда, ограничение по сумме обналичивания — 10 тыс. долларов или их эквивалент в евро. Лимит будет действовать до 9 сентября. Но эта банковская услуга тоже не пользуется популярностью. По данным Сергея Арещенко, в челябинских отделениях Росбанка такого спроса нет.





Как рассказал ИА «Первое областное» эксперт по личным финансам Игорь Файнман, отсутствие интереса к покупке долларов и евро связано с невыгодным курсом. Кроме того, сейчас у людей фактически отсутствуют возможности для инвестирования в валюту. Тратить наличные тоже особо негде, потому что туристические поездки в страны Запада просто невозможны.

«Если будут сняты ограничения по выводу долларов за рубеж, интерес опять возрастет. Сейчас вывод денег за пределы России остановился. Инвестировать в доллары мы тоже не можем. Сейчас основные потребители этой услуги — туристы, которые едут в страны, которые еще открыты. Также это люди, у которых есть родственники за границей. Им можно в месяц отправлять до 5 тыс. долларов на одного человека», — прокомментировал Игорь Файнман.

Напомним, ЦБ в начале марта на фоне западных санкций и волатильности на финансовом рынке ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. Регулятор запретил покупку наличной валюты физлицами и ограничил ее выдачу с действующих вкладов суммой $10 тысяч сроком на полгода — с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Решение о снятии некоторых ограничений по обналичке было принято после снижения ключевой ставки. Тогда Банк России объяснил смягчение денежно-кредитной политики тем, что рубль начал укрепляться, а инфляция замедлилась. Российские банки на этом фоне начали снижать процентные ставки по кредитам и ипотеке.