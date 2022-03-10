Red Wings запускает рейсы из Челябинска в Ереван

Полеты будут выполняться также из Екатеринбурга

Авиакомпания Red Wings начинает полеты в Ереван из Екатеринбурга и Челябинска. Рейсы будут выполняться на современных российских самолетах Sukhoi SuperJet100 вместимостью 100 кресел. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

В компании отмечают, что полеты будут выполняться в рамках имеющихся международных назначений и по разрешениям авиационных властей России и Армении. При этом ранее Red Wings в Армению из своих базовых аэропортов Екатеринбурга и Челябинска не летала.

«Сейчас продажи открыты на осенне-зимний период (до конца марта). Полеты в Ереван из Екатеринбурга запланированы с частотой 2—3 рейса в неделю, из Челябинска — 1—2 рейса в неделю. Авиакомпания в зависимости от спроса и разрешений авиационных властей готова ввести дополнительные рейсы из городов Урала в столицу Армении», — сообщили в пресс-службе Red Wings.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что из Челябинска запустят два новых рейса. В марте можно будет улететь в Нижний Новгород, а с мая — в Воронеж. Перевозчиком является базовая авиакомпания челябинского аэропорта Red Wings. На маршрутах будет самолет Sukhoi SuperJet-100 вместимостью 100 пассажиров.