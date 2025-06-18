Развитие креативных индустрий в регионах обсудили Алексей Текслер и Екатерина Черкес-заде на полях ПМЭФ-2025

Внимание главы региона к сфере подчеркнули в Агентстве стратегических инициатив

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) губернатор Челябинской области Алексей Текслер и директор дивизиона по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ) Екатерина Черкес-заде обсудили дальнейшее развитие сотрудничества в сфере креативных индустрий. Встреча стала логичным продолжением соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2024 году, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинская область активно внедряет региональный стандарт развития креативных индустрий, разработанный АСИ, и уже демонстрирует значительные успехи. Регион успешно защитил проект Стратегии развития креативных индустрий до 2030 года и стал одним из первых, принявших региональный закон, регулирующий данную сферу.

Екатерина Черкес-заде отметила планы АСИ по