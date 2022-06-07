Челябинские молодожены отказываются от банкетов и фейерверков

Выясняем, как сэкономить на свадьбе в 2022 году

Фуршетная свадьба и праздник «для двоих» сегодня самые популярные среди молодоженов форматы торжества в честь регистрации брака. И не только потому, что затраты на них, как правило, на 50—100% ниже, чем традиционный банкет с выкупом, гуляньями и кражей невесты. По словам организаторов, молодые сегодня не хотят жертвовать своим комфортом и деньгами ради соблюдения традиций. ИА «Первое областное» выяснило, на чем можно сэкономить свадебный бюджет в этом году.

Среди локаций — пляж и крыша

Главным критерием оценки свадьбы в 2022 году становится не ее стоимость и количество гостей, а нестандартный формат и умение организаторов удивлять.

«Сегодня в тренде камерные свадьбы, которые отличает небольшое количество гостей — до 30 человек. Это связано не столько с сокращением доходов у молодых пар и желанием сэкономить, сколько с общей тенденцией на небольшие семейные торжества, которая установилась еще с начала пандемии. Для праздника в Челябинске пары выбирают небольшие уютные рестораны, бронируют не на весь день, а только на праздничный ужин. В последнее время есть отказы от услуг фотографа, декоратора, водителей, поскольку родные берут эту нагрузку на себя», — говорит свадебный организатор Евгения Лаптева.

По ее словам, некогда популярный формат размещения гостей за отдельными столиками по пять-шесть человек, как в лучших домах Европы, сегодня потерял свою актуальность. На нынешних свадьбах стол один, а гости дружно усаживаются возле молодых в зависимости от степени родства. Стоимость камерной свадьбы до 25 человек начинается от 200 тыс. рублей в Челябинске, за ее организацию «под ключ» свадебные агентства возьмут от 35 тыс. рублей и более. Комиссия при организации свадьбы от 500 тыс. рублей составит 50 тыс. рублей. Также возможны варианты заключения договора с координатором свадьбы, который спланирует мероприятие, — 15 тыс. рублей. Консультация по самостоятельной организации свадьбы со специалистом event-индустрии обойдется в 2 тыс. рублей.

«Сегодня пары мечтают о свадьбе, не похожей ни на одну из тех, что уже прошли. Поэтому локации для проведения мероприятий выбирают самые необычные — крыша, пляж, лофт, бар. Развлекательный формат свадьбы сегодня очень популярен. К нам в агентство обращаются в основном молодые люди 22—24 лет, которые хотят видеть нестандартный подход, много веселья и драйва», — говорит владелица свадебного агентства «Невесомость» Анна Шаталова, которая работает в event-индустрии с 2008 года.

По словам организаторов, в этом году на 20% выросли затраты на угощение гостей. В связи с этим молодоженам предлагается рассмотреть варианты проведения фуршета, а также вместо традиционного горячего организовать гриль, барбекю, мини-бургеры. Для формата вечеринки это самый подходящий вариант, примерные затраты на стол составят от 1,5 тыс. рублей на человека.

В марте — апреле в два раза выросла стоимость живых цветов и декора из них. Традиционные цветочные арки, украшение стола молодых, цветочные фотозоны стали менее популярны из-за их высокой стоимости. Правда, есть вариант замены на искусственные цветы, которые гораздо дешевле. Сэкономить можно на финальном фейерверке, постановке танца для новобрачных, аренде люксовых авто для трансфера гостей.

«Мы стараемся найти креативное решение, чтобы не уходить в космические бюджеты. В этот свадебный сезон мы не повышали стоимость услуг агентства, поскольку понимаем, насколько важно молодым воплотить свою мечту. Сегодня есть отказы на проведение свадеб по заявкам, поданным в начале года, их даже больше, чем в пандемию. Причины самые разные: служба по контракту, расставание, перенос свадьбы на более поздний срок из-за финансовых трудностей», — рассказывает Анна Шаталова.

Праздник для двоих

Новый востребованный формат свадьбы — «для двоих», когда в торжестве участвуют только молодожены, но при этом не меняется формат проведения мероприятия. После регистрации в ЗАГСе проводится фотосессия, поездка по городу, ужин в ресторане. Гостиницы Челябинска предлагают сразу комплекс услуг для молодых (цены от 25 тыс. рублей) — праздничный ужин с продолжением в номере для новобрачных. Можно дополнить отдых спа-процедурами, плаванием в бассейне, массажем за дополнительную плату. Стоимость гостиничного номера для молодоженов в челябинских отелях — от 6 тыс. рублей за сутки.

«Такой формат свадьбы очень востребован у поколения „нулевых“ годов, которые как раз и вступают в брак сейчас. Молодые люди предпочитают зачастую сэкономить средства на свадебное путешествие. Сейчас ситуация с отдыхом за границей стала проще, на туры внутри страны действует кешбэк», — говорит владелица свадебного агентства BRIDE&BRUT Алена Галяева.

По ее словам, сегодня есть возможность организовать свадьбу любого формата под ключ, включая даже подбор нарядов для невесты и жениха, а также гостей торжества. В последнее время открылось много салонов по прокату вечерних платьев, среди которых есть и свадебные, в том числе модные модели зарубежных дизайнеров.

«В нашем салоне практически не осталось импортных платьев, их доля в этом году сократилась до 10%, сегодня она еще меньше. Абсолютный тренд 2022 года — минимализм и асимметрия. К примеру, в этом сезоне представлены платья с асимметричным кроем, одним рукавом (или рукава-буфы), необычной россыпью камней. В моде легкие струящиеся платья, возможно из сверкающей и светоотражающей ткани разных теплых оттенков, но не белого цвета, который мало кому подходит. В тренде 2022 года молочный цвет, айвори (слоновая кость), пыльная роза», — говорит менеджер свадебного салона «Белый дом» Анастасия.

Планируя покупку свадебного платья, нужно учитывать, что в этом году многие компании изменили сроки пошива, что связано с изменением графиков поставок тканей и их удорожанием. Поэтому обращаться в салон сегодня лучше минимум за полгода до торжества, советуют эксперты. Цены на новые свадебные платья в Челябинске начинаются от 20—25 тыс. рублей. На сайтах объявлений можно найти подержанные платья от 5—7 тыс. рублей.

Новый мужской костюм для свадебного вечера можно приобрести дешевле свадебного платья в два раза — в среднем за 10 тыс. рублей от местных производителей одежды. Пошив костюма из европейских тканей обойдется заказчику минимум в 25 тыс. рублей.

Стоимость свадебной прически от частных стилистов — от 500 рублей, в челябинских салонах — от 1,5 тыс. рублей. Макияж невесте обойдется в среднем в 2 тыс. рублей. Мужская стрижка в парикмахерской — от 450 рублей, стрижка и укладка в барбершопе обойдется в 2,5 тыс. рублей. Организаторы подчеркивают, что чек-лист каждой свадьбы индивидуален.

Фотосессии подорожали

Love story в виде постановочной фотосъемки в студии либо на арендованной для этих целей площадке обойдется молодоженам минимум в 10 тыс. рублей, поскольку час работы фотографа в зависимости от его профессионализма — от 4 до 15 тыс. рублей. При продолжительности съемки свыше трех часов обычно предусматриваются скидки 5—10%, не более. Расходы на постановочную фотосессию для молодых будут больше, поскольку к оплате услуг фотографа добавляются затраты на аренду фотостудии. В Челябинске выбор фотостудий большой, стоимость аренды начинается от 800 рублей за час.

«Фотосъемка свадебного дня — это другой формат, который предполагает присутствие фотографа непосредственно на торжестве с утра и до самого вечера. В этом случае стоимость услуг фотографа варьируется в Челябинске от 15 тысяч до 100 тысяч рублей в день. Видеооператоры работают примерно в таком же ценовом диапазоне, в среднем затраты на видеосъемку составят от 30 до 50 тыс. рублей», — говорит основатель крупнейшего сообщества фотографов во «ВКонтакте» TFP group Кирилл Шаяхметов.

По его словам, при выборе свадебного фотографа стоит обращать особое внимание на его портфолио: в нем должны быть представлены актуальные работы. Если даты его последних публикаций обозначены прошлым годом, то стоит задуматься, насколько востребован такой специалист.

«Советую внимательно подходить к выбору фотографа для свадьбы и заранее обговаривать результаты его работы на мероприятии, прописывая в договоре количество и качество фотографий. Как правило, число снимков варьируется от 400 до 1000 штук. Если финансовые возможности позволяют, то лучше приглашать на торжество сразу нескольких фотографов, поскольку репортажная съемка имеет свои особенности, наличие разных ракурсов повысит качество итоговых работ», — советует Кирилл Шаяхметов.

Стоимость услуг фотографов в этом году подорожала на 5—10% в связи с ростом расходов на обслуживание и ремонт техники и оборудования, которое на 99% импортное и зависит от курса валют. Минимальная стоимость профессионального фотоаппарата, который можно использовать для свадебных фотосессий, сегодня составляет 300 тысяч рублей. В начале года такой же комплект оборудования можно было приобрести за 180—200 тысяч рублей, говорят фотографы.

Однако эксперты не советуют экономить на свадебных фотоснимках, поскольку всегда приятно вернуться в атмосферу любви и безграничного счастья.