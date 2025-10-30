Расходы бюджета‑2025 Челябинской области выросли на 5,8 млрд

Изменения внесены с учетом увеличения объема выплат участникам СВО и членам их семей

Депутаты Заксобрания внесли изменения в бюджет Челябинской области на текущий 2025 год. Корректировки уточняют объемы федеральных безвозмездных поступлений и отдельные направления расходов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Так, с учетом увеличения объема выплат участникам СВО и членам их семей до конца текущего года, расходная часть увеличена на 5,8 миллиарда рублей. Напомним, ранее ИА «Первое областное» рассказывало об инициативе губернатора Алексея Текслера поднять размер региональной выплаты контрактникам, поступающим на службу с 20 октября по 20 декабря текущего года.



Кроме того, в бюджет включены дополнительные федеральные целевые средства — более 1,3 млрд рублей будут направлены на переселение граждан из аварийного жилья, предоставление льгот по оплате услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, модернизацию коммунальной инфраструктуры, поддержку агропромышленного комплекса, обеспечение нуждающихся граждан лекарствами и медицинскими изделиями.

С учетом предлагаемых изменений уточненные параметры областного бюджета составляют: доходы — 291 миллиард 666 миллионов 033,7 тысячи рублей, расходы — 385 194 088,8 тысячи, дефицит — 93 528 055,1 тысячи рублей.