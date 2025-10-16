Единовременная выплата участникам СВО в Челябинской области увеличена до 3 млн рублей

За первый год службы контрактник сможет получить 6 млн рублей

В Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера увеличен размер единовременной выплаты заключившим контракт с Министерством обороны. Решение утверждено на заседании Заксобрания региона и вступает в силу 20 октября, сообщает пресс-служба правительства области.

После вступления закона в силу единовременная выплата составит 3 000 000 рублей, а доход за первый год — 6 000 000 рублей.

Напомним, что единовременная выплата формируется из средств бюджета трех уровней:

— 2 400 000 рублей — из средств регионального бюджета (увеличится на 900 000 рублей);

— 200 000 рублей — из средств муниципалитета (увеличится на 100 000 рублей);

— 400 000 рублей направляется из федеральных средств.

Выплату смогут получить контрактники, не получавшие ее ранее, а именно:

— граждане РФ, заключившие контракт с Министерством обороны РФ в период с 20 октября 2025 года по 20 декабря 2025 года для прохождения военной службы, состоявшие на военном учете в военных комиссариатах Челябинской области или отобранные пунктом отбора на военную службу по контракту города Челябинска;

— граждане РФ, призванные военными комиссариатами Челябинской области на военную службу по призыву либо на военную службу по мобилизации и заключившие в период прохождения военной службы по призыву либо военной службы по мобилизации, но не ранее 20 октября 2025 года и не позднее 20 декабря 2025 года контракт с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы.

Подать заявление на выплату можно в пункте отбора по контракту, в военном комиссариате или через портал «Госуслуги» по этой ссылке.