Производители Челябинской области смогут поставлять товары через транспортный коридор «Север — Юг»

Губернатор Алексей Текслер обсудил перспективы сотрудничества в сфере логистики с главой Астраханской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на форуме глав регионов стран ШОС встретился с главой Астраханской области Игорем Бабушкиным. В прошлом году регионы подписали соглашение о сотрудничестве, есть взаимные интересы по развитию связей в области сельского хозяйства и промышленности, особенно в сфере судостроения. Об итогах деловой встречи сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Мы можем предложить межрегиональное сотрудничество в сфере промышленности. Наши регионы могут работать вместе и в судостроительной, и в нефтегазовой отраслях. Сегодня мы будем на предприятии „Конар“, которое в этом направлении работает. Также это логистическое сотрудничество, Астрахань — важный логистический и транспортный центр. Мы тоже стоим на пересечении Европы и Азии, у нас есть свои логистические возможности. Также я вижу перспективу расширения взаимодействия в сельском хозяйстве, в машиностроении, приборостроении», — отметил Алексей Текслер.

Игорь Бабушкин предложил проработать вопрос взаимодействия Астраханской и Челябинской областей по наращиванию товарооборота через международный транспортный коридор «Север — Юг». В рамках масштабного логистического проекта в Астраханской области создается особая экономическая портовая зона — транспортный узел для отправки грузов в Индию, на северо-запад и в Европу.

«Астраханская область находится на пересечении транспортных направлений север — юг, запад — восток. Мы формируем особую экономическую портовую зону. Она станет основной составляющей транспортного коридора „Север — Юг“. Транспортный коридор предполагает логистику грузов от Индии до нашего северо-запада и в Европу. Уверен, что перспектива сотрудничества в рамках наращивания товарооборота через наш коридор будет интересна», — подчеркнул Игорь Бабушкин.

Соглашение о сотрудничестве между правительствами Астраханской и Челябинской областей было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года. Стороны планируют установить и расширить торгово-экономические связи, проводить совместные выставки, конференции, семинары и круглые столы.