ООО «Медицинский центр „Лотос“» (ранее полностью принадлежало семье известного челябинского предпринимателя Сергея Вайнштейна и ее партнерам) передало 50% доли в уставном капитале ООО «Мединвестгрупп». С июля прошлого года эта половина компании принадлежала АО «Генериум» (производитель вакцины «Спутник V»). Отметим, и «Мединвестгрупп», и «Генериум» входят в один и тот же холдинг «Фармстандарт» Виктора Харитонина (45-е место в списке Forbes). Информация о смене основного владельца опубликована в ЕГРЮЛ.
Новый владелец «Лотоса» — «Мединвестгрупп» — объединяет 25 центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи», сеть многопрофильных клиник «К+31», авторский проект академика Константина Лядова — «Клиники Лядова», медцентр Gamma Clinic в Обнинске и два производства радиофармпрепаратов. Согласно официальной финансовой отчетности, в 2020 году чистый убыток составил 245 млн рублей.
Оставшиеся доли в уставном капитале «Лотоса» распределили между старшей дочерью Сергея Вайнштейна Александрой Вайнштейн (44,25%) и женой экс-директора сети Евгения Дорохова Екатериной Дороховой (5,75%).
АО «Генериум» является одним из крупнейших производителей фармацевтических препаратов в России. Учредителями числятся три кипрские компании. В марте 2021 года «Генериум» начал производить вакцину «Спутник V». Это один из четырех производителей в России. С июля компания обещала выпускать до 20 млн доз вакцины в месяц. Таким образом, годовой объем производства должен был приблизиться к 200—300 млн доз. Кроме того, компания производит тесты для определения наличия COVID-19, сказано на сайте компании.
Сеть медцентров «Лотос» — крупнейшая частная медицинская организация в Челябинске. У нее 12 филиалов — десять в Челябинске, по одному — в Копейске и Златоусте. В 2020 году выручка компании составила 939,5 млн рублей.
Сергей Вайнштейн, судя по всему, избавляется от непрофильных активов и сосредоточивает усилия на строительном бизнесе. В 2021 году он продал агрохолдинг «Чурилово» федеральной группе компаний «Рост». С Сергеем Вайнштейном связана строительная компания «Строймеханизация», которая является крупнейшим подрядчиком по ремонту дорог и строительству социальных объектов.
В текущем году Вайнштейны совершили две сделки по покупке активов крупных строительных заводов в Миассе. Речь об ООО «Миасский завод крупнопанельного домостроения» (выручка — 34 млн рублей) и ООО «Завод КПД» (выручка 2,8 млрд рублей). ООО «Либерти», 50% которого принадлежит Александре Вайнштейн, в январе стало контролирующим владельцем предприятий.