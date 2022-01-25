Производитель «Спутника V» вышел из состава владельцев челябинской сети медцентров «Лотос»

Доля «Генериума» перешла «Мединвестгрупп», которая специализируется на ядерной медицине

ООО «Медицинский центр „Лотос“» (ранее полностью принадлежало семье известного челябинского предпринимателя Сергея Вайнштейна и ее партнерам) передало 50% доли в уставном капитале ООО «Мединвестгрупп». С июля прошлого года эта половина компании принадлежала АО «Генериум» (производитель вакцины «Спутник V»). Отметим, и «Мединвестгрупп», и «Генериум» входят в один и тот же холдинг «Фармстандарт» Виктора Харитонина (45-е место в списке Forbes). Информация о смене основного владельца опубликована в ЕГРЮЛ.

Новый владелец «Лотоса» — «Мединвестгрупп» — объединяет 25 центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи», сеть многопрофильных клиник «К+31», авторский проект академика Константина Лядова — «Клиники Лядова», медцентр Gamma Clinic в Обнинске и два производства радиофармпрепаратов. Согласно официальной финансовой отчетности, в 2020 году чистый убыток составил 245 млн рублей.

Оставшиеся доли в уставном капитале «Лотоса» распределили между старшей дочерью Сергея Вайнштейна Александрой Вайнштейн (44,25%) и женой экс-директора сети Евгения Дорохова Екатериной Дороховой (5,75%).

АО «Генериум» является одним из крупнейших производителей фармацевтических препаратов в России. Учредителями числятся три кипрские компании. В марте 2021 года «Генериум» начал производить вакцину «Спутник V». Это один из четырех производителей в России. С июля компания обещала выпускать до 20 млн доз вакцины в месяц. Таким образом, годовой объем производства должен был приблизиться к 200—300 млн доз. Кроме того, компания производит тесты для определения наличия COVID-19, сказано на сайте компании.

Сеть медцентров «Лотос» — крупнейшая частная медицинская организация в Челябинске. У нее 12 филиалов — десять в Челябинске, по одному — в Копейске и Златоусте. В 2020 году выручка компании составила 939,5 млн рублей.

Сергей Вайнштейн, судя по всему, избавляется от непрофильных активов и сосредоточивает усилия на строительном бизнесе. В 2021 году он продал агрохолдинг «Чурилово» федеральной группе компаний «Рост». С Сергеем Вайнштейном связана строительная компания «Строймеханизация», которая является крупнейшим подрядчиком по ремонту дорог и строительству социальных объектов.

В текущем году Вайнштейны совершили две сделки по покупке активов крупных строительных заводов в Миассе. Речь об ООО «Миасский завод крупнопанельного домостроения» (выручка — 34 млн рублей) и ООО «Завод КПД» (выручка 2,8 млрд рублей). ООО «Либерти», 50% которого принадлежит Александре Вайнштейн, в январе стало контролирующим владельцем предприятий.