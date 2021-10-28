ФАС одобрила продажу «Чурилово» федеральному холдингу

Челябинское предприятие покупает группа компаний «Рост»

ФАС России удовлетворила ходатайство ООО «ТТР Холдинг» (входит в федеральную группу компаний «Рост») о приобретении челябинской компании ООО «Агрокомплекс „Чурилово“». По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке овощной продукции. Информация опубликована в официальном телеграм-канале ФАС.

ГК «Рост» принадлежит Сергею Рукину. Управляющая компания «ТТР холдинг» зарегистрирована в Санкт-Петербурге. «Рост» управляет теплицами в Подмосковье, Брянской, Тюменской и Ростовской областях, строит комплексы в Нижегородской и Тамбовской областях. Дочерние компании также есть в ХМАО, Ленинградской области, Хабаровском и Красноярском краях.

Ранее в «Чурилово» заявляли о финансовых сложностях. В ноябре прошлого года налоговая инспекция подавала заявление о банкротстве предприятия из-за долга в 31,5 млн рублей. В декабре дело было закрыто, потому что агрокомплекс рассчитался с ФНС. В «Чурилово» отмечали, что финансовое состояние агрокомплекса ухудшилось в период «коронакризиса».

По данным сервиса «Контур. Фокус», чистый убыток ООО «Агрокомплекс „Чурилово“» в 2020 году составил 101 млн руб. Выручка сократилась на 12% и была 965 млн рублей. Гендиректором предприятия является Оксана Лицингер. Большая часть компании — 49% — принадлежит известному в Челябинске предпринимателю Сергею Вайнштейну. 30% владеет Игорь Ивахненко, 10% — в собственности Марата Миннигулова, 5% принадлежат Евгению Вайнштейну.

В состав агрохолдинга «Чурилово» входит тепличный комплекс в Челябинске, агрокомплексы «Горный» в Усть-Катаве и «Мартыновский» в селе Мартыновка Курганской области.

В июле стало известно, что Сергей Вайнштейн продал 50% сети медцентров «Лотос» федеральной компании «Генериум».