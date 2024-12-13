Минсельхоз и ЧепФА продлят соглашение о добровольном сдерживании отпускных цен на яйцо

Предварительно, на один год

Южноуральский Минсельхоз и «Птицефабрика Челябинская» планируют продлить соглашение о добровольном ограничении на территории региона отпускных цен на куриное яйцо, об этом ИА «Первое областное» сообщили в пресс-центре министерства.

Напомним, вопрос стоимости яиц поднимался в ходе прямой линии губернатора Алексея Текслера.

«Снижение и повышение стоимости яиц носит сезонный характер. В ноябре действительно был отмечен рост цен. Причина в том, что зимой растут расходы предприятий на электроэнергию, повышается и спрос на эту продукцию», — отметил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.

Однако власти прикладывают максимальные усилия для обеспечения доступности социально значимой продукции.

Как отметил в ходе прямой линии глава региона Алексей Текслер, одна из крупнейших птицефабрик области — «Челябинская» — в начале этого года подписала декларацию о намерениях по добровольному ограничению на территории региона отпускных цен на яйцо куриное на уровне января 2024 года без учета транспортных расходов и НДС.

«Для дальнейшего сдерживания цен на эту продукцию министерство обратится к хозяйствующему субъекту с предложением пролонгировать соглашение еще на год», — добавил Алексей Кобылин.