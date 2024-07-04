Проектирование ЖК «Пушкина, 7» в центре Челябинска продолжится в 2025 году

Инициатор проекта сейчас занимается уточнением охранных зон исторических особняков

Планы по строительству жилого комплекса на улице Пушкина, 7 между улицами Карла Маркса и Труда сохраняются. Инициатор — ЮУ КЖСИ — занимается сейчас подготовкой планировки территории. Уточняются охранные зоны трех особняков — памятников архитектуры. С этим связано отсутствие работ на участке и затягивание процесса проектирования, пояснили ИА «Первое областное» в компании.

В редакцию обращались читатели с вопросами о судьбе участка на улице Пушкина. Челябинцы ранее видели там технику, а потом работы не проводились. Территория заросла травой. Горожане озадачились — будет ли все-таки строительство?

«Мы не оставили планов по строительству жилого комплекса. Работы не проводятся, потому что мы определяем охранные зоны для памятников архитектуры. По соседству с будущим ЖК находится три исторических здания. Проект по строительству будет разработан с учетом их сохранности. Планируем вернуться к работам на участке в следующем году»,— сообщили нам в пресс-службе ЮУ КЖСИ.

Речь идет об особняке Данцигера (начало 20 века, Пушкина, 1), типографии Егорова (конец 19 века, Пушкина, 5) и бывшей торговой школе (дом Жемчужникова, 19 век, Пушкина, 15). Кстати, по последнему адресу в 1893 году в Челябинске открывалось представительство Государственного банка. В то время как раз шел интенсивный промышленный рост и активно развивалась железная дорога. ИА «Первое областное» недавно подробно рассказывало историю банковской системы города.

Напомним, что новый жилой комплекс построят в историческом районе Челябинска. Там находится выявленный объект культурного наследия «Культурный слой Челябинска 18–19 веков». Поэтому до основных работ на участке провели раскопки. Специалисты обнаружили старинные монеты и керамику, предметы быта, некоторые мелкие личные вещи, а также схроны времен Гражданской войны. Все найденное описано. Артефакты планировалось передать на хранение в Государственный исторический музей Южного Урала. Остатки домов, как установили археологи, не представляют исторической ценности. Поэтому ограничений по использованию участка нет.

В ЮУ КЖСИ также отметили, что ЖК «Пушкина, 7» по своей архитектуре будет вписан в исторический квартал.