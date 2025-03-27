Предприятиям из Миасса и Трехгорного вручили премии правительства РФ в области качества

Всего лауреатами премии в этом году стали 12 компаний

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров вручил премии правительства в области качества 12 российским предприятиям, в их числе южноуральские — Приборостроительный завод имени К. А. Володина (Трехгорный) и производственное объединение «Трек» (Миасс). Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

На открытии торжественной церемонии в Москве Денис Мантуров отметил важность стремления компаний к производству качественной продукции.





«Нам необходимо расширять периметр компаний, которые готовы ставить перед собой амбициозные задачи. Именно такой подход нужен для успешной реализации национальных проектов, для укрепления нашего ресурсного, научного, технологического и производственного потенциала, а также решения задач развития человеческого капитала», — уточнил он.

Лауреатами премии правительства РФ в области качества в этом году стали 12 российских компаний. Заявки на конкурс подали предприятия из 70 субъектов страны. В числе самых активных регионов-участников — Москва, Санкт-Петербург, Московская, Тульская и Свердловская области.

Эксперты оценивали работу компаний по девяти ключевым критериям, в том числе: лидерство, политика и стратегия, персонал, партнерство, продукция, услуги, ключевые результаты. Награда присуждается за достижения в сфере качества продукции и услуг, обеспечение их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества.





Завод из Трехгорного отметили в категории предприятий, где работает более одной тысячи человек, а производственное объединение «Трек» — среди компаний, где трудится не более 250 сотрудников.

По итогам 2023 года премию правительства РФ в области качества получил Челябинский механический завод. Его краны «Челябинец» в исполнении Antarctica принимали участие в строительстве нового зимовочного комплекса станции «Восток» в Антарктиде.