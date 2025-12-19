Правительство РФ работает над снижением объема налогов для бизнеса

Президент Владимир Путин прокомментировал ситуацию с повышением НДС

В ходе прямой линии президента России представитель телеканала и радио РБК Владимир Сероухов задал вопрос Владимиру Путину о росте ставки НДС и финансовом эффекте от изменений в Налоговом кодексе РФ. Президент согласился, что вопрос «очень острый» и данная тема долго обсуждалась в правительстве РФ и администрации президента.

«Было принято решение, что самый правильный, честный и прозрачный способ решения стоящих перед нами задач, в том числе в финансовой сфере, это повышение НДС. И цели простые, я в начале только что об этом говорил, цели — достичь сбалансированности бюджета. И в целом это получилось, я уже сказал тоже об этом, в том числе и благодаря принятию этого решения», — сказал Владимир Путин.

Он уточнил, что есть ряд вопросов в налогообложении бизнеса, на которые правительство РФ должно обратить внимание. Когда повышается налоговое бремя, сразу появляется искушение «уйти от уплаты этого налога». Поэтому перед профильными ведомствами сегодня поставлена задача — избавиться от теневой экономики, от ухода бизнеса в тень, от неуплаты налогов.

«Конечная цель — это снижение налогового бремени для бизнеса в будущем. И правительство РФ исходит из того, что будет вести дело именно к этому. Я на это тоже рассчитываю»,— подчеркнул президент.