Полномочия по проектированию челябинского метротрама передадут на региональный уровень

Депутаты областного ЗСО примут законопроект для реализации транспортной реформы

Комитет по промышленной политике Заксобрания Челябинской области одобрил изменения в закон о перераспределении полномочий по управлению общественным транспортом Челябинской агломерации (включает Челябинск, Копейск, Сосновский район). Права и обязанности мэрии в этой сфере с 2020 года постепенно передают на региональный уровень. В этот раз речь идет о проектировании стратегического объекта — сети метротрамвая. Задачу будет выполнять областной Миндортранс.

Как доложил депутатам первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта области Станислав Харченко, законопроект внес в ЗСО губернатор Алексей Текслер.

«В соответствии с поручением губернатора Челябинской области министерству дорожного хозяйства и транспорта поручена реализация проекта строительства и ввода в эксплуатацию линий скоростного транспорта в Челябинске. В целях реализации этого проекта мы подготовили проект закона, который перераспределяет полномочия по проектированию, вводу в эксплуатацию и последующей эксплуатации электрического транспорта, в том числе метро. Проект внесен в Заксобрание губернатором», — отметил Станислав Харченко.

Депутаты областного ЗСО рассмотрят закон о перераспределении полномочий по проектированию челябинского метротрама 26 января.

Закон о передаче с муниципального уровня на региональный полномочий по организации системы общественного транспорта на территории областного центра, Копейска и Сосновского района региональное ЗСО приняло в конце 2019 года.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», правительство Челябинской области утвердило детализированный перечень мероприятий по строительству метротрама. Согласно документу, проектно-изыскательские работы будут стоить 2,7 млрд рублей, в том числе 1 млрд рублей направят уже в 2022 году. В строительство первой линии метротрамвая вложат 27,4 млрд рублей. В эти работы включено создание станции «Торговый центр», сооружение перегонных туннелей и строительство станции «Площадь Революции». Последний объект начнут делать в 2023 году, а завершат в 2025-м. На строительство второй линии направят 16,5 млрд рублей. Завершение строительства станции «Комсомольская площадь» в 2023–2024 годах будет стоить 1,5 млрд рублей. Всего на создание инфраструктуры для запуска метротрамвая направят 55,3 млрд рублей.