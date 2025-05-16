Полигон в Чишме начнут строить в 2025 году

На новом комплексе 50% отходов собираются утилизировать: компостировать или направлять на переработку

В селе Чишма Сосновского района Челябинской области в этом году планируется начать строительство современного мусорного полигона для захоронения твердых коммунальных отходов. Об этом рассказал заместитель губернатора Александр Козлов на Открытом форуме по вопросам экологии и сохранению водных объектов.

При обсуждении модератор дискуссии Александр Коган напомнил о цели, поставленной президентом России — к 2030 году должно быть вовлечено в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов.

Одним из шагов к этой цели на Южном Урале считают создание современного комплекса в Чишме.

«Надеюсь, мы начнем его строить в этом году, поскольку все экспертизы уже пройдены», — отметил замгубернатора Александр Козлов.

На комплексе планируется захоранивать лишь 50% отходов. До этого собирают отбирать все фракции, которые могут быть переработаны или закомпостированы. Если этот опыт будет удачным, его собираются применять при дальнейшем строительстве мусоросортировочных комплексов.

Мы уже рассказывали, что в Челябинской области есть несколько предприятий, перерабатывающих отходы. И начали строить завод по производству ПЭТ-флекса.