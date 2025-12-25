Почти 40 млн рублей направят на подготовку кадров для села в Челябинской области

В планах — увеличить укомплектованность агропредприятий специалистами до 95% к 2030 году

Финансирование федерального проекта «Кадры в АПК» в Челябинской области в 2026 году будет увеличено более чем в три раза — до 39 миллионов рублей (в 2025‑м — 12,3 миллиона). Об этом сообщили на расширенном заседании Коллегии регионального Минсельхоза. Проект «Кадры в АПК» реализуется в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» и призван решить острую кадровую проблему в агросекторе.

«Нужно довести укомплектованность кадрами агропредприятий до 95% к 2030 году, сейчас этот показатель составляет 83,1%. Благодаря проекту выстраивается комплексная система подготовки, начиная со школы», — отмечает министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Ключевыми направлениями расходов в 2026 году станут агроклассы, целевое обучение в вузах, научные исследования и их внедрение в практику. Таким образом, по словам Алексея Кобылина, проект выстраивает комплексную систему подготовки, начиная со школы. Ученики изучают современное сельское хозяйство на практике. В 2025 году в трех муниципальных округах открылись семь агротехнологических классов, оснащенных индустриальными партнерами. В 2026 году планируется открыть еще 23 таких класса. На возмещение затрат предприятиям-партнерам на их создание будет направлено около 28 миллионов рублей.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало, что к 2030 году на Южном Урале будет открыто не менее сотни агроклассов.

Проект также поддерживает целевое обучение студентов в Южно-Уральском государственном аграрном университете. В 2026 году на эти цели заложено 4,3 миллиона рублей. Усиливается связь с производством через оплачиваемую практику для студентов, на организацию которой в будущем году предусмотрено 3,5 миллиона рублей. Дополнительно 3,2 миллиона рублей будут направлены на стимулирующие выплаты учителям агроклассов и ученым, занимающимся прикладными разработками для агробизнеса.