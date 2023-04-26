По требованию Росимущества в «Фортуме» сменили гендиректора

Федеральное агентство по указу президента РФ приступило к внешнему управлению

Росимущество приступило к внешнему управлению в ПАО «Фортум». По требованию ведомства совет директоров сменил генерального директора. Им стал Вячеслав Кожевников из Уфы. Ранее он работал главным энергетиком ООО «Башнефть-Добыча», сообщает пресс-служба «Фортума».







Напомним, 25 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому доля ПАО «Фортум», принадлежащая финской корпорации Fortum, передана во временное управление Федеральному агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество).





«Внешнее управление вводится точечно в отношении генерирующих активов, имеющих первостепенное значение для стабильного функционирования российской энергетики. Подобный подход позволяет обеспечить бесперебойную работу значимых для национальной экономики компаний и исключить риски влияния политической позиции ряда недружественных стран, способной оказать негативное воздействие на экономическую и энергетическую безопасность Российской Федерации», — говорится в сообщении агентства.





Балансовая стоимость российских активов Fortum оценивается в 1,7 млрд рублей. Согласно пояснениям Росимущества, ведомство не сможет распоряжаться имуществом холдинга, а будет только управлять работой энергетического комплекса.





«Мне бы хотелось обратиться к каждому сотруднику ПАО „Фортум“ и каждому работнику дочерних предприятий: для нашей операционной деятельности ничего не меняется, мы все должны в прежнем режиме исполнять свои обязанности и обеспечивать надежное и бесперебойное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией», ­ — заявил новый генеральный директор ПАО «Фортум» Вячеслав Кожевников.





Напомним, в июне прошлого года Fortum объявила о планах продать российский бизнес. Однако президент Владимир Путин издал указ о запрете на сделки по продаже компаний с иностранным участием. Теперь для этого нужно получать специальное разрешение правительственной комиссии.





В структуру «Фортума» входят семь теплоэлектростанций, четыре из них — в Челябинской области.