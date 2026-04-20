ФАС проследит за ценами на мясо в преддверии сезона шашлыков

Антимонопольщики предупредили ретейлеров о недопустимости необоснованного повышения цен на продукцию перед майскими

Федеральная антимонопольная служба России направила предупреждения крупнейшим торговым сетям и отраслевым объединениям в связи с приближением майских праздников. Ведомство потребовало ответственного ценообразования на социально значимые продукты, пользующиеся повышенным спросом в этот период, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ФАС.

В службе отметили, что ретейлерам необходимо исключить необоснованное повышение цен на говядину, свинину, баранину, мясо кур и другие продовольственные товары, а также напомнили о неукоснительной обязанности соблюдать требования антимонопольного законодательства.

«В случае снижения отпускных цен поставщиками мы рекомендуем торговым сетям транслировать эту динамику конечным потребителям», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе ФАС подчеркнули, что контроль за ценообразованием в праздничные дни будет усилен. Нарушителям грозят административные меры и штрафы в соответствии с законодательством о защите конкуренции.

