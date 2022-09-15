Первый термальный курорт строят в Миассе

Работу смогут получить более 150 горожан

В Миассе на берегу озера Тургояк идет строительство первого в городе термального курорта. Проект реализует компания «Крутой Берег». Она является резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Миасс». В рамках ТОСЭР и реализуется этот проект. О ходе строительства на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава городского округа Григорий Тонких.

«Совместно со своим заместителем по экономическому развитию и инвестициям Еленой Пономаревой совершил выезд и посмотрел процесс строительства. Территория благоустраивается, идет реконструкция административного здания и строительство зданий бассейнов и саун курорта», — сообщает руководитель муниципалитета.

Благодаря строительству термального курорта в Миасс привлекут до 1 млрд рублей инвестиций. Работу в развлекательном учреждении получит более 150 человек.

Добавим, что строительство основного технологического ядра курорта началось в марте 2021 года. Идет реконструкция старых зданий бывшего детского лагеря «Космос». Гостиничный комплекс будет иметь 120 номеров. В административном здании разместят ресторан и медицинский центр. Запуск термального курорта планировали на конец 2022 года.