Первая лаборатория межвузовского кампуса в Челябинске увеличит набор студентов

Это позволит сократить дефицит кадров в отрасли приборостроения

Первая лаборатория межвузовского кампуса — интернета вещей — увеличит набор студентов в три раза, что позволит в перспективе сократить дефицит кадров в приборостроении. На эти цели Минобром Челябинской области направлено более 20 миллионов рублей. Средства выделены в рамках реализации госпрограммы «Развитие науки в Челябинской области».

Работы по модернизации лаборатории интернета вещей начнутся уже весной 2025 года. Здесь будет установлено оборудование по производству ультрасовременных отечественных плат для приборостроения.

«Данный проект должен минимизировать дефицит компетентных кадров для отрасли приборостроения и возродить интерес к профессиональной деятельности в данной сфере. Это прекрасный пример качественной профориентации», — отмечает министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке.

Челябинский государственный университет и Группа компаний inSmart подписали соглашение о запуске проекта «Лаборатория интернета вещей inSmart» в 2023 году. Созданный на ее базе Центр коллективного пользования (ЦКП) первым на Урале получил аккредитацию фонда «Сколково». Лаборатория в ЧелГУ доступна предприятиям со всей России.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, как живут первые жильцы межвузовского кампуса мирового уровня, они начали заселяться в августе 2024 года. Это студенты семи местных вузов: ЮУрГУ, ЧелГУ, педагогического, медицинского и агроуниверситета, МГТУ имени Носова и МИДиС.