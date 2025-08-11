Передовые технологии Челябинской области представлены в выставочном павильоне в Минске

Посол России в Беларуси оценил возможности для укрепления связей между Южным Уралом и Республикой

Опыт Челябинской области в разработке и выпуске высокотехнологичной продукции открывает широкие возможности для укрепления связей с белорусскими партнерами, об этом заявил чрезвычайный и полномочным посол России в Республике Беларусь Борис Грызлов на встрече с губернатором Алексеем Текслером, сообщает пресс-служба главы региона.

Борис Грызлов отметил, что у Челябинской области большой опыт кооперации с Республикой Беларусь:

«На посту посла России в Беларуси я успел повстречаться с руководством и представителями деловых кругов практически всех субъектов Федерации, которые приезжали в Минск в составе официальных делегаций и бизнес-миссий. Знаю, какие объемы взаимного товарооборота у регионов России с Республикой Беларусь. У Челябинской области в этом плане хорошие показатели. Заметный вклад в дальнейшее развитие позитивной динамики товарообмена вносят поставки стали, труб, широкой номенклатуры металлопроката», — сказал он, в частности.

Также посол отметил важность укрепления кооперационных связей:

«Опыт машиностроительных предприятий и в целом обрабатывающей промышленности Челябинской области в разработке и выпуске высокотехнологичной продукции действительно колоссален. Он открывает широкие возможности для укрепления связей с белорусскими партнерами. В этом контексте хорошо себя зарекомендовал постоянный выставочный павильон Челябинской области в Минске, который является своего рода витриной передовых технологий региона».

В свою очередь, Алексей Текслер подробно остановился на деловой части поездки, отметив встречи с коллегами из Могилевской и Гомельской областей, посещение предприятий, в том числе «Гомсельмаш», и Белорусского металлургического завода (БМЗ):

«Мы обсудили углубление кооперации с Республикой Беларусь по поставкам и развитию совместных проектов. Речь шла и о поставках конкретной продукции с челябинских предприятий на БМЗ, в частности, о прокатных валках, производство которых организовано на ММК», — сообщил губернатор.

Он также подчеркнул значимость аграрного сектора для экономики региона:

«Мы являемся ведущим производителем макаронных изделий в России, занимаем первое место по производству зерна твердых сортов, входим в тройку лидеров по производству яиц и десятку — по производству мяса. В связи с этим предприятие „Гомсельмаш“ очень понравилось, оно комплексное — производит не только оборудование, но и всю продукцию. Сразу можно поставить ферму, потом еще и помогать ее эксплуатировать. Это хорошая история. Мы тоже в этом направлении одни из лидеров по стране, и у коллег здесь есть хорошие компетенции. В целом, достигнуты новые договоренности, а также подтверждены ранее заключенные соглашения», — констатировал губернатор.

В завершение встречи Алексей Текслер поблагодарил Бориса Грызлова за оказанное содействие при организации визита челябинской делегации. Глава региона также рассказал о культурной программе, включавшей концерт артистов Челябинской филармонии.