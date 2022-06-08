Партнерство ЧТЗ и «Тракторных заводов» назвали примером результативной работы в кризис

Новое производство даст работу горожанам и налоги бюджету

Накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с генеральным директором «Уралвагонзавода» Александром Потаповым и руководителем концерна «Тракторные заводы» Андреем Водопьяновым. Речь шла о создании совместного предприятия на территории Челябинского тракторного завода. Там будут выпускать востребованную дорожно-строительную технику.

Политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов уверен, что Алексей Текслер, ЧТЗ и «Тракторные заводы» — это результативный треугольник.

«Новое предприятие, созданное по инициативе Алексея Текслера ЧТЗ и концерном „Тракторные заводы“, — это, прежде всего, новая производственная линейка. Но — не только. Гарантированы рабочие места, налоги, все то, что сопровождает работу серьезной компании. Это партнерство — реальный пример того, что любой кризис был и остается временем возможностей. А также того, что региональная власть может действовать проактивно и результативно. Так, как это делает Алексей Текслер», — комментирует Дмитрий Орлов.

Новое предприятие будет выпускать гражданскую продукцию. ЧТЗ при этом сосредоточится на выполнении гособоронзаказа.