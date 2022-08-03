Оборот розничной торговли в Челябинской области составил 366 млрд рублей

Рост по сравнению с прошлым годом — 1,1%

В Челябинской области оборот розничной торговли за первые шесть месяцев 2022 года составил 366 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го показатель увеличился в сопоставимых ценах на 1,1%. Такие данные сообщает Челябинскстат.

«В январе — июне 2022 года в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 46,8%, непродовольственных товаров — 53,2%. Пищевых продуктов в первом полугодии в сопоставимых ценах продано на 2,3% больше, чем за тот же период прошлого года, а непродовольственных товаров — на 0,1%», — отмечают в службе статистики.





В регионе насчитывается почти 22 тыс. торговых организаций, что составляет 30,1% от общего числа предприятий. В магазинах, супермаркетах и на рынках трудится 106,4 тыс. человек. В структуре торговли 99,4% всего объема приходится на розничные магазины и торговые центры. Доля рынков и ярмарок в регионе составляет всего 0,6%. Недавно ИА «Первое областное» выяснило, в каком формате в этом году пройдут универсальные, сезонные продовольственные и специализированные ярмарки, а также для кого предусмотрены льготные торговые места.