В Челябинске откроется более 100 сезонных ярмарок

Цены на продукцию будут на 15% ниже, чем в рознице

В этом году администрацией Челябинска определено 110 территорий для проведения универсальных, сезонных продовольственных и специализированных ярмарок, участники которых — в основном местные фермеры и садоводы — смогут реализовать собственную продукцию. ИА «Первое областное» выяснило, в каком формате пройдут ярмарки и для кого предусмотрены льготные торговые места.

Фермеры — к прилавку

В список сезонных ярмарок вошли наиболее оживленные места торговли, имеющие высокий трафик покупателей. Большинство из них расположены в многолюдных местах с удобной транспортной развязкой — на улицах Свободы, Плеханова, Доватора и других. Как сообщили в управлении торговли, список территорий для проведения ярмарок дополняется, поскольку поступают новые заявки от муниципальных районов.

«Для получения разрешения на торговлю, а также для подачи заявления о предоставлении места на таких ярмарках индивидуальным предпринимателям, фермерам, юридическим лицам необходимо обращаться в администрации внутригородских районов», — говорит исполняющий обязанности начальника управления торговли администрации Челябинска Алексей Шеремеев.

По его словам, в июле сразу несколькими районами — Советским, Тракторозаводским, Металлургическим, Ленинским, Центральным — по результатам проведенного мониторинга озвучены предложения по дополнительным местам. В настоящее время комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска формирует дополнительные схемы размещения мест торговли. Перечень территорий постоянно дополняется, сообщил Шеремеев.

«Ярмарки — одна из востребованных форм мелкорозничной торговли, позволяющих оперативно, в местах с наибольшей покупательской способностью предоставлять жителям города качественную и недорогую сельскохозяйственную продукцию», — считает эксперт.

Последние два года на Южном Урале число продовольственных ярмарок только растет: фермеры заблаговременно начинают подготовку к участию в большой сезонной распродаже урожая.

«Мы ежегодно принимаем участие в ярмарках, всегда заранее планируем график уборки урожая, чтобы была возможность выбраться в город. С каждым годом число покупателей только растет, потому что цены, действительно, выгодные: фермеры реализуют картофель, овощи, фрукты напрямую, без участия посредников. Цены минимум на 15% ниже по всему ассортименту, при этом качество продукции фермеров очень высокое. Мы привозим на ярмарки только все самое свежее и лучшее», — говорит фермер из Красноармейского района Ольга Пестрикова.

По ее словам, развитие ярмарочной деятельности способствует кооперации фермеров, поэтому, как правило, после участия в ярмарках удается выстроить выгодное сотрудничество или реализовать совместные проекты.

«В торговые сети в одиночку фермеру трудно попасть, поскольку супермаркетам нужны большие объемы поставок продукции круглый год. Как правило, если не получается сработать в кооперации, то выход один — продавать оптом продукцию сторонним торговым организациям, то есть перекупщикам. Они же покупают картофель у фермеров по 12 руб/кг, а в розницу реализуют уже по 30 руб/кг. С учетом торговой наценки на полке „второй хлеб“ будет для покупателя уже дороже 40 руб/кг», — поясняет фермер.

Формат сезонной ярмарки позволяет убрать лишнее «звено» из торговой цепочки: продажа сельхозпродукции ведется напрямую от производителя. Для фермеров ярмарки — это гарантированный сбыт продукции, налаживание связей и делового общения, для покупателей — возможность дешевле купить овощи и фрукты.

Льготные места

На сезонных ярмарках торгуют не только фермеры, но и обычные садоводы, в этом году к ним присоединятся владельцы личных подсобных хозяйств (ЛПХ), имеющие статус самозанятых. Они также смогут реализовывать продукцию, выращенную в ЛПХ, на льготных условиях в торговых сетях с осени этого года, постановило правительство РФ.

Для участия в ярмарках гражданам необходимо подтвердить, что торговля ведется продукцией, выращенной на собственном приусадебном участке. Для этого нужно предоставить документ, оформленный органом местного самоуправления или правлением садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан. Как пояснили в управлении торговли, для таких категорий граждан предусмотрена льгота в размере 30% по оплате аренды торговых мест на ярмарках. От внесения арендной платы за торговые места на ярмарках в Челябинске полностью освобождаются женщины в возрасте старше 55 лет и мужчины в возрасте старше 60 лет, если торгуют собственной продукцией, инвалиды (при наличии справки).

«Для пожилых людей это возможность дополнительного заработка, пусть и небольшого. За торговые места денег никто не берет, мы ничего не платим. В этом году урожай хороший у садоводов — много поспело огурцов, зелени, помидоров. Будем продавать урожай по ценам прошлого года, потому что понимаем, что у людей сложно с деньгами», — говорит пенсионерка Валентина Киржиманова.

Администрацией установлено, что доля мест, предоставляемых на безвозмездной основе, должна быть не менее 20% от общего числа мест торговли. Пенсионерам организуют в городе торговые места в соответствии со стандартами торговли в РФ — с отдельным прилавком, сиденьем, козырьком от солнца и дождя.

«Помимо ярмарок, в городе осуществляют деятельность порядка 40 торгово-выставочных площадок, общая площадь которых составляет более 66 тыс. квадратных метров или более 2 тыс. торговых мест. На этих торгово-выставочных площадках производители сельскохозяйственной продукции на основании заключенных договоров имеют возможность реализовывать собственно выращенную продукцию», — пояснил Алексей Шеремеев.

С начала года в Челябинской области проведено 469 ярмарок (4 тыс. мест) различного формата, сообщили в Минэкономразвития региона. Сельхозпроизводителям торговые места предоставлялись на безвозмездной основе. Проведены крупные мероприятия с организацией ярмарок для товаропроизводителей — Сабантуй-2022, Бажовский фестиваль, День российского предпринимательства, «Уральская масленица», «АгроПродЭкспо-2022» и другие.

«Наиболее востребованным форматом реализации собственной продукции у фермеров, владельцев личных подсобных хозяйств и садоводов остается торговля с лотков. В Челябинской области для создания благоприятных условий по реализации собственной продукции установлено 797 лотков для торговли, утверждены схемы их размещения. Предусмотрены преференции в виде предоставления торговых мест на безвозмездной основе, без применения разрешительного порядка и оформления земельно-правовых отношений», — сообщили в Минэкономразвития Челябинской области.

В круглогодичном режиме на территории региона работает 13 розничных рынков (1,4 тыс. мест), на которых выделены торговые места для фермеров (275 мест). Самая крупная агропромышленная выставка «Агро-2022» пройдет в Челябинске традиционно в августе. Участие в ней примут более 150 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, которые представят на торговых прилавках мед, полуфабрикаты, мясную и молочную продукцию, мороженое и многое другое.