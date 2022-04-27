Новый жилой комплекс построят в Челябинске рядом с зоопарком

Авторы проекта обещают сквозные проходы и общественное пространство

Жилой комплекс с торговыми и офисными помещениями и благоустроенным двором в ближайшие годы появится на улице Труда. Микрорайон построят на месте торговых павильонов и пустыря — они находятся по соседству с челябинским зоопарком и ледовым дворцом «Уральская молния». Об этом ИА «Первое областное» сообщил директор по маркетингу АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Пономарев. На месте будущей жилой застройки несколько лет назад планировали возвести многофункциональный комплекс EXE. Первоначальный проект оживят с учетом нынешних архитектурных тенденций.

Эти торговые павильоны планируют снести, но когда именно — не известно

«Сейчас ведется проектирование, это первоначальный этап. Он займет срок до трех месяцев. Участок 1,2 га в частной собственности, выкуплен. Земля продавалась давно. Проект застройки был, но нас он не устроил. Окончательного решения по этажности пока что нет. Но могу сказать, что будут все фишки, которые мы любим применять, которые отточены в „Твоей привилегии“. Террасы, эксплуатируемые кровли, лобби. Постараемся все это сделать изюминкой комплекса», — рассказал ИА «Первое областное» Владимир Пономарев.

На месте будущего жилого комплекса сейчас пустырь, который используют как парковку

По замыслу застройщика — АПРИ «Флай Плэнинг» — на улице Труда появится современный и красивый жилой комплекс с коммерческими и торговыми помещениями на первом и втором этажах. На его территории не будет заборов, а проходы сделают сквозными. В планах также создание общественного пространства. Возможен и совместный проект с собственниками парка аттракционов, который находится между местом будущего строительства и «Уральской молнией». Но пока конкретики по этому вопросу нет.

Территория, где хотят построить здание, сейчас выглядит заброшенной

Концепцию, которую сейчас разрабатывают дизайнеры, нужно будет согласовать с администрацией Челябинска. Уже есть несколько эскизов — на них разная этажность комплекса, есть и разные варианты по внешнему виду зданий.

Все ли постройки в этом месте снесут, не сообщается

Добавим, что в том же месте планировалось построить шестой в Челябинске ресторан быстрого питания международной сети «Макдоналдс». Компания «Региональная сеть предприятий питания», развивающая бренд в 14 регионах России, в сентябре 2021 года купила два участка на улице Труда. Землю уступил застройщик комплекса EXE. В ноябре 2021-го директор компании Yellowstone development Денис Ни рассказывал ИА «Первое областное», что от проекта не отказываются и он будет реализован, но в измененном виде.