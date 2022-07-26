Новый жилой дом построят возле Первого озера в Челябинске

Многоэтажка появится по соседству с ЖК «Квартал у озера»

Администрация Челябинска объявила аукцион по аренде земельного участка на улице 2-й Эльтонской в микрорайоне Чурилово рядом с жилым комплексом «Квартал у озера». Начальная цена составляет 1,3 млн рублей. Торги будут проводиться на повышение с шагом в 3% (40,2 тыс. рублей). Информация об этом опубликована на сайте мэрии.

Площадь участка составляет 5793 квадратных метра. Находится он неподалеку от дома № 62. В этом месте можно будет построить многоэтажку высотой от восьми этажей. Вместе с этим нужно будет провести благоустройство и озеленение придомовых территорий, обустроить спортивные и детские площадки, а также зоны отдыха.

«Предмет договора: земельный участок общей площадью 5793 кв. м, расположенный по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск, Тракторозаводский район, улица Эльтонская 2-я, из земель населенных пунктов, находящихся в ведении муниципального образования, с видом разрешенного использования: жилой многоквартирный дом, в целях строительства», — сказано в информации к предстоящему аукциону.





Договор аренды земельного участка с победителем торгов заключат на 104 месяца. Строительство нужно будет вести с соблюдением градостроительных норм и правил, технических регламентов, отмечается в условиях аукциона. Ежегодный размер арендной платы определится по результатам торгов. Заявки на них принимают до 23 августа. Сам аукцион запланирован на 24 августа.

Добавим, что в декабре 2021 года администрация Челябинска выбрала подрядчика на строительство магистральной дороги по улице 2-й Эльтонской от улицы Трашутина до берега Первого озера. Контракт на 173,29 млн рублей заключили с компанией «Дорстройгрупп».

В начале июня градостроительная комиссия на основе прошедших публичных слушаний рекомендовала администрации Челябинска выдать разрешения на строительство в Чурилово неподалеку от Первого озера кафе и магазина. Также в микрорайоне реконструируют спортивную площадку.