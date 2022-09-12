Новые тарифы ОСАГО начинают действовать с 13 сентября в Челябинской области

Банк России расширил коридор базового значения на 26%

13 сентября вступают в силу изменения в расчете стоимости ОСАГО, которые установил Банк России. Коридор базового тарифа расширяется на 26%. Изменения нужны, чтобы страховщики не работали в убыток в условиях роста цен на запчасти из-за санкций против России, сообщает пресс-служба Центробанка. Максимальный тариф в Челябинской области сейчас составляет 5980 рублей, а будет — 7535 рублей. Минимальный тариф ОСАГО уменьшится до 1646 рублей.

«Расширение тарифного коридора позволит более справедливо тарифицировать клиентов, не перекладывая нагрузку с более убыточных, но недооцененных из-за ограниченной базовой ставки, на менее убыточных», — отмечают ИА «Первое областное» в страховой компании «Росгосстрах».

За расширение тарифного коридора выступали страховые компании. Из-за роста цен на запчасти ОСАГО перестало покрывать ущерб автовладельцев. Самые «бьющиеся» при авариях детали с начала 2022 года подорожали почти на 30%. Такая информация содержится в справочниках стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков. Исходя из этих документов, как раз и рассчитывается размер страхового возмещения по ОСАГО.

В Банке России надеются, что новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены на полисы для аккуратных водителей. Делать это планируется за счет повышения стоимости страховки для автовладельцев, допускающих ДТП. При этом еще в июне страховые компании Челябинской области сообщали ИА «Первое областное», что чаще всего продают полисы по максимальной базовой ставке в 5980 рублей вне зависимости от стажа и количества аварий у водителя. Причина такого решения — низкая рентабельность.

«Неопределенность по инфляционным ожиданиям заставляет прогнозировать ухудшение показателей убыточности по договорам. Также необходимо учитывать, что по заключенным сейчас договорам страховщики будут нести ответственность и выплачивать возмещение в течение всего года вперед, т. е. уже по новым расценкам единой методики расчета и новым стоимостям запасных частей, материалов и работ», — рассказывает ИА «Первое областное» руководитель проекта разработки и развития продуктов по автострахованию «Абсолют Страхования» Алексей Тюрников.

Ранее Банк России уже расширял тарифный коридор ОСАГО, чтобы каждый водитель платил за страховку с учетом характеристик, отражающих именно его уровень риска. В январе этого года регулятор изменил территориальные тарифы. Решение объяснялось все тем же: некоторым страховым компания, особенно в регионах с высокой аварийностью, ОСАГО приносит убытки. Тем не менее Банк России и тогда отмечал, что изменение дает право назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий — нарушителям или автомобилистам с повышенным уровнем рисков.

Напомним, что с 1 апреля в России поменялся коэффициент за аварийность (так называемый коэффициент бонус-малус, КБМ). Для водителей, виновных в трех и более ДТП в течение года, ранее применялось значение 2,45. Теперь же тариф будет умножаться на 3,92. Тем, кто за 10 лет не стал виновником ни одного ДТП, сделают скидку более 50%. В расчете используют еще несколько коэффициентов. На них нужно умножить базовый тариф. Цифры зависят от возраста и опыта водителя, мощности транспортного средства. Дороже всего страховка обойдется таксистам и водителям, впервые получившим удостоверение или в возрасте до 21 года, а вот водители старше 59 лет и со стажем вождения более 14 лет смогут получить полис дешевле.

«Страховая премия, как и прежде, состоит из базовой ставки и поправочных коэффициентов, которые устанавливает Банк России. Размер базовой ставки определяет страховщик в рамках разрешенного Банком России тарифного коридора. Возможности применения базовой ставки в рамках тарифного коридора расширены для опытных водителей — снижение коэффициента, для новичков — рост. Водители с хорошей страховой историей могут рассчитывать на снижение, а неаккуратные — будут платить больше. Основным фактором, который будет влиять на снижение стоимости полиса ОСАГО, по-прежнему остается многолетний безаварийный стаж вождения», — сообщают ИА «Первое областное» в пресс-службе Страхового Дома ВСК.

Добавим, что стоимость полисов ОСАГО для легковых автомобилей в Челябинской области, по данным страховых компаний, с начала года выросла примерно на 5–7%. Ожидается, что в ближайшее время страховки подорожают еще на 10–15%.