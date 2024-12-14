Новогодний корпоратив в загородном доме обойдется челябинцам в 36 тысяч рублей

За эти деньги организаторы обещают праздник под ключ

В преддверии Нового года жители Челябинска и всей России начали активно искать загородные дома и площадки для проведения корпоративов. Стоимость праздника по стране варьируется в пределах от 26 до 63 тысяч рублей. Челябинцам новогодний корпоратив под ключ обойдется в 36,3 тысячи рублей при аренде загородного дома и в 34,3 тысячи — при аренде банкетного зала и другой площадки. Аналитики «Авито Услуг» и «Авито Путешествий» рассказали, что входит в эту стоимость.

Аренда загородного дома на сутки в Челябинске обойдется в 10,8 тысячи рублей. Арендовать помещение для проведения восьмичасового корпоратива в среднем можно за 8800. За организацию праздника, в том числе услуги Деда Мороза, Снегурочки и ведущего, новогоднее оформление зала или дома, а также выступление музыкальных групп придется заплатить 25,5 тысячи рублей.

«В случае аренды дома в расчет брались объекты площадью более 150 квадратных метров для комфортного размещения гостей, а также с разрешением проводить шумные вечеринки»,— уточнили аналитики.

Кстати, спрос на банкетные залы и другие площадки для проведения новогоднего корпоратива вырос на 48% по сравнению с прошлым годом. Праздник под ключ стали заказывать на 17% чаще.

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