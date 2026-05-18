В Челябинске продолжается строительство новой набережной на северном берегу реки Миасс. Работы ведут от моста на Свердловском проспекте до моста по улице Северо-Крымской. Завершить их планируют до 31 декабря 2026 года, сообщили в пресс-службе мэрии.
В проекте предусмотрена инженерная защита территории — она предотвратит подтопление во время паводков и позволит спокойно обустраивать зону отдыха.
На набережной появятся несколько уровней террас, смотровые площадки, выходы к воде и озелененный склон дамбы. На прилегающих улицах обустроят лестничные спуски с верхней террасы на нижнюю. Также здесь установят наружное освещение, проложат тропиночную сеть и велодорожки, создадут зоны отдыха с навесами и малые архитектурные формы.
АО «Транснефть-Урал» профинансирует благоустройство двух участков набережной — от улицы Энгельса до Косарева и от Косарева до Северо-Крымской. На эти цели выделят 300 миллионов рублей. Сейчас договор благотворительного пожертвования находится в стадии подписания.
Ранее писали, что стоимость контракта составила 552,3 миллиона рублей.