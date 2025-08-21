На Южном Урале все больше магазинов ограничивают наценку на продукты

К декларации присоединились областные торговые точки

Магазины Челябинской области продолжают присоединяться к декларациям по ограничению наценок на продукты питания. Розничные точки продаж Копейска, Карталов, Усть-Катава заключили соглашения в рамках разработанного антимонопольной службой постановления правительства РФ № 662, сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

Копейские магазины приняли на себя обязательства ограничить торговые наценки на уровне не выше 10% от закупочной стоимости. «Домашний» ввел соответствующее ограничение на молоко, сметану и сырок творожный, «Провиант» — на молоко, хлеб, сливочное масло и вермишель.

Карталинский магазин «Фонарь» также заключил декларацию и ограничил наценки на подсолнечное масло, сахар и гречку. Два усть-катавских магазина ограничили торговые наценки на молоко, хлеб и соль.

По мнению антимонопольного органа, такая мера способствует стабилизации ценовой ситуации на потребительском рынке региона и обеспечивает население социально значимыми товарами первой необходимости.

Ранее миасская торговая сеть добровольно ограничила наценки на хлеб и молоко. Некоторые торговые сети установили лимит наценки 10% до конца года.