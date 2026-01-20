На Южном Урале в каникулы спрос на аренду консолей вырос в 2,3 раза

Особо популярна у геймеров Sony PlayStation

В новогодние каникулы в Челябинской области спрос на аренду консолей вырос в 2,3 раза. Особой популярностью у геймеров пользовалась Sony PlayStation, выяснили аналитики «Авито Услуг».

Средняя стоимость аренды японской консоли стартует от 800 рублей в день. Sony PlayStation 5 Pro обладает улучшенной производительностью и поддерживает современные графические технологии. Она позволяет запускать современные игры с высокой частотой кадров и улучшенным качеством изображения.

Спрос на консоли от американской корпорации Microsoft — Xbox — вырос в 6 раз. При этом средняя цена аренды снизилась на 20% (800 рублей за сутки использования). Среди Xbox актуальны две модели: Series X и Series S.

Прокат консолей популярен у молодежи и является одним из вариантов домашнего досуга. Жители Челябинской области все чаще выбирают аренду вместо покупки, чтобы попробовать актуальные модели.

Исследование «Гейминг в России — 2026», проведенное Организацией развития видеоигровой индустрии и Аналитическим центром НАФИ, показало, что 47% челябинских геймеров ежедневно или почти каждый день садится за видеоигры. Чаще всего на это занятие тратят от 1 до 3 часов.