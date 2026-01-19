Каждый второй челябинец играет в видеоигры каждый день

Самые популярные жанры: шутеры на ПК и головоломки на телефонах

Почти половина челябинских геймеров (47%) ежедневно садится за видеоигры. Такие данные показало исследование «Гейминг в России — 2026», проведенное Организацией развития видеоигровой индустрии (РВИ) и Аналитическим центром НАФИ.

Выявлено, что 47% челябинцев проводят время за видеоиграми ежедневно или почти каждый день. 14% тратят на это от 3 до 6 часов в неделю, в то время как 48% посвящают занятию свыше 7 часов в неделю.

Средняя продолжительность одной игровой сессии у трети геймеров Челябинска длится от 1 до 3 часов. При этом свыше 3 часов в день на видеоигры готовы потратить лишь 15% опрошенных.

Самым популярным жанром на ПК у челябинцев стали шутеры (39%), на втором месте — головоломки и ролевые игры (по 31%). В мобильных играх лидируют головоломки (52%), за ними следуют стратегии (30%) и шутеры (25%).

В среднем один челябинский геймер расходует на видеоигры 6224 рубля в год, при этом покупки совершают только 42% игроков.

Исследование охватило около 4600 респондентов из крупнейших городов страны.