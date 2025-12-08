На Южном Урале самые высокие зарплаты предлагают в тяжелом машиностроении

Челябинцы все чаще находят предложения от 100 тысяч рублей

Каждая вторая вакансия в тяжелом машиностроении в Челябинской области предлагает зарплату больше 100 тысяч рублей. Это самый высокий показатель среди всех отраслей области. Об этом ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе «Авито Работы».

Второе место в региональном рейтинге заняла сфера производства промышленного оборудования и станков (38%), третье — транспортное машиностроение (35%).

В среднем по России лидером по доле зарплатных предложений от 100 тысяч рублей стало производство электроники и оптики. Тяжелое машиностроение занимает вторую строчку общероссийского рейтинга (43%).

Наибольший рост числа таких вакансий за год зафиксирован в Крыму (+94%), Рязанской (+75%) и Орловской (+73%) областях.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что в Челябинской области средняя предполагаемая зарплата выросла на 9,8 тысячи рублей в 2025 году и составила 70 тысяч рублей.