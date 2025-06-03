На Южном Урале самозапрет на кредиты оформили почти 300 тысяч человек

Отказались от него 14,1 тысячи граждан

В Челябинской области 290 тысяч человек установили самозапрет на кредиты, при этом 14,1 тысячи написали заявление на его снятие. Такие данные предоставили ИА «Первое областное» в Объединенном Кредитном Бюро.

В рейтинге из 50 регионов по количеству заявлений на самозапрет Челябинская область заняла девятую строчку. Лидером стала Москва, где количество заявок превысило отметку в 1,1 миллиона, отказались от них 30,4 тысячи горожан. Наименьшее количество заявлений оказалось в Калининградской области, там самозапрет оформили 78,6 тысячи граждан, а сняли его — 3,2 тысячи.

Напомним, самозапрет — это добровольный отказ от оформления кредитов в банках или микрофинансовых организациях. Также это способ обезопасить себя от мошенников. Отметим, что он не распространяется на ипотеку, автокредиты, образовательные кредиты с господдержкой.





Установка самозапрета предусматривает выбор параметров: вид (кредит в банке или заем в МФО), сумма (любая или больше определенной), срок выдачи (бессрочный или ограниченный), способ обращения (онлайн и офлайн или только онлайн). Ограничение начнет действовать на следующий день.





После оформления самозапрета он сразу же появится в кредитной истории человека. С 1 марта 2025 года такую операцию можно провести через «Госуслуги», а с 1 сентября 2025 года заявления начнут принимать в МФЦ. Услуга бесплатная и не ограниченная по числу обращений.