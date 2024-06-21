На Южном Урале не хватает 47 тысяч работников

Дефицит кадров ощущается во многих отраслях

Уровень зарегистрированной безработицы в УрФО опустился до рекордно низких 0,4%. В службах занятости населения в регионах Урала зарегистрировано 23,6 тысячи человек, и это в восемь раз меньше, чем заявленная работодателями потребность, сообщил полпред президента в округе Владимир Якушев.

По его словам, дефицит кадров остро ощущается во многих отраслях.

«Чтобы справиться с вызовами на рынке труда, разрабатывается национальный проект „Кадры“, принимается комплекс мер по привлечению в экономику молодежи», — отметил полпред.

Так, заявленная потребность в работниках на предприятиях в УрФО составляет почти 200 тысяч рабочих мест. Больше всех — 67,7 тысячи работников — не хватает в Свердловской области, 47 тысяч — потребность предприятий Челябинской, 31,7 тысячи — Тюменской области. В Югре, ЯНАО и Курганской области — 26 тысяч, 18,2 тысячи и 9,2 тысячи соответственно.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что более 40% жителей Челябинской области готовы переехать ради работы в другой регион.