Более 40% челябинцев готовы переехать ради работы

При этом 65% — только при значительных бонусах, а 16% — без дополнительных условий

Переехать в другой город ради работы готовы 42% жителей Челябинской области, причем больше половины опрошенных (52%) готовы навсегда покинуть домашний регион. Об этом свидетельствует совместное исследование платформы hh.ru.

Наиболее склонны к релокации молодые люди в возрасте 25—34 лет: каждый второй (54%) из них готов к переезду и частым командировкам.

Чаще остальных готовы сменить место проживания ради работы управленцы высшего и среднего звена (76%), специалисты из сферы строительства и недвижимости (61%), а также производства и сервисного обслуживания (60%). При этом абсолютное большинство (92%) респондентов вне зависимости от пола и профессии переехали бы вслед за супругом или супругой.

«В условиях нехватки людей на рынке труда работодатели идут на расширение в том числе территориальных границ найма. Многие предоставляют релокационные пакеты и готовы помогать с адаптацией. Однако для большинства соискателей увеличение заработка — это один из основных стимулов для смены места жительства ради карьерных перспектив. Так, 65% опрошенных челябинцев согласились бы на переезд ради работы только при значительных бонусах», — говорит директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.

Впрочем, 16% опрошенных согласились бы на переезд и без дополнительных условий. Для них релокация означает не только финансовые выгоды, но и больше возможностей для самореализации (49%), шанс начать новую жизнь (29%) и познакомиться с новым интересным регионом (14%).

Стимулом могут также быть возможность участвовать в значимом для страны или отрасли проекте (35%), лучшее качество городской среды (61%), больше возможностей для досуга (40%) и широкие образовательные возможности для детей в регионе переезда (34%).

Отметим, что, рассматривая переезд, 45% опрошенных из Челябинской области отдают предпочтение мегаполисам, 43% — крупным и средним городам; 10% переехали бы в маленький город.

Опрос проводился методом онлайн-анкетирования в мае 2024 года среди 4,5 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет.