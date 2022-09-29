На увеличение зарплат бюджетникам в Челябинской области направят 2 млрд рублей

Еще 1,7 млрд рублей выделили на образование

Депутаты Заксобрания Челябинской области одобрили изменение регионального бюджета. Расходы на увеличение фонда оплаты труда бюджетников увеличили на 2,6 млрд рублей. В августе на эти цели уже выделяли 7,3 млрд рублей. Это связано с повышением с 1 июля минимального размера оплаты труда, работникам пора повышать зарплаты. 1,7 млрд рублей дополнительно выделили образовательным учреждениям.

Также предусмотрены дополнительные средства на покупку жилья для сирот (77,3 млн рублей), на реализацию научно-технических проектов в регионе (170 млн рублей). В ближайшее время увеличат выплаты детям погибших на фронте в Великую Отечественную войну, на это направили 50 млн рублей.

«Принятые депутатами изменения не привели к росту дефицита областного бюджета, объема госдолга и коммерческих заимствований», — уточнил министр финансов региона Андрей Пшеницын.

В бюджет включили 842 млн рублей, выделенные из федеральной казны. Из них почти 690 миллионов — это грант, который Челябинская область получила за эффективную работу органов исполнительной власти.

Оставшиеся федеральные средства — 152 млн рублей — целевые, они будут направлены на медицину, закупку государственных символов для образовательных учреждений и выплаты классным руководителям, поддержку сельхозпроизводителей и оснащение спортивных объектов, а также другие значимые для региона расходы.

В итоге доходы областного бюджета на 2022 год составят 222,7 млрд рублей, расходы — 286,9 млрд рублей. Дефицит— 64,2 млрд рублей.