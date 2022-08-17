На повышение зарплат бюджетникам в Челябинской области направят 7,3 млрд рублей

Фонд оплаты труда увеличат из-за изменения МРОТ с 1 июля

В Челябинской области на увеличение фонда оплата труда муниципальных бюджетников направят 4 млрд рублей. Еще 3,3 млрд рублей выделят для повышения зарплат региональным госслужащим. Решение будет принято из-за того, что с 1 июля в регионе вырос размер минимальной оплаты труда (сейчас — 17,6 тыс. рублей). Изменения в бюджет региона одобрили депутаты на заседании профильного комитета Заксобрания. Их должны утвердить на заседании 25 августа.

В общей сложности депутаты одобрили распределение 18 млрд рублей. Почти 5 млрд рублей направят на организацию образовательного процесса и социальной поддержки школьников, 2,4 млрд рублей пойдут на софинансирование ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Еще 936 млн рублей предусмотрено на дополнительное финансирование ремонта дорог. На здравоохранение дополнительно выделили 336 млн рублей, на субсидии по газификации — 239 млн рублей.

Также в бюджет Челябинской области добавят 56 млн рублей дополнительного финансирования из федеральной казны. Большая часть средств — 48,5 млн рублей — пойдет на стимулирование жилищного строительства в регионе. 4,5 млн рублей выделили из Пенсионного фонда России для социальной поддержки Героев Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы. 2,3 млн рублей предусмотрены для организации размещения беженцев из ДНР и ЛНР.