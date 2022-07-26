На торги выставлено имущество компании семьи экс‑губернатора Челябинской области

В числе лотов — загородный отель с начальной ценой 46 млн рублей

Конкурсный управляющий ПО «Монтажник» (актив семейного бизнеса Бориса Дубровского) в рамках банкротства предприятия распродает имущество, в числе которого — загородный отель, дорогая спецтехника и даже мебель. Информация размещена в базе данных Федресурса.

Самым дорогостоящим лотом из 45 представленных на Федресурсе является загородный отель «Золотая Юрта», расположенный в селе Красная Башкирия Республики Башкортостан. Начальная цена объекта недвижимости составляет 46 млн рублей с шагом аукциона 2,3 млн рублей. Торговой площадкой выбран Российский аукционный дом.

Основная масса лотов представлена грузовыми автомобилями зарубежных марок, спецтехникой, а также оборудованием. Так, кран-манипулятор продают за 2,5 млн рублей, грузовик МАN выставлен по начальной цене 3,5 млн рублей, фронтальный погрузчик стоит 2 млн рублей, что ниже рыночной цены на технику, бывшую в эксплуатации.

Победителем аукциона признают участника, предложившего наибольшую цену. Денежные средства, вырученные от продажи имущества ПО «Монтажник», конкурсный управляющий направит на погашение долгов предприятия. Напомним, общая сумма задолженности ПО «Монтажник» перед кредиторами составляет порядка 2 млрд рублей.

Счета экс-губернатора Челябинской области продолжают находиться под арестом: сумма взысканий со временем была увеличена судом до 84 млн рублей. В решении суда обозначено, что размер требований увеличен на сумму процентов за пользование денежными средствами.