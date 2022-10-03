На содержание дорог и улиц в Магнитогорске направят 3 млрд рублей

Подрядчики будут выполнять работы два года

Управление капитального строительства администрации Магнитогорска объявило четыре аукциона на содержание улично-дорожной сети города. Общая сумма контрактов — чуть более 3 млрд рублей, следует из информации на портале госзакупок. Подрядные организации выберут 19 октября, а прием заявок открыт до 17 числа.

Начальная цена контракта на содержание улично-дорожной сети Правобережного района — 663,7 млн рублей. 653,8 млн рублей запланированы для содержания дорог и улиц в Ленинском районе, 919,7 млн — в Орджоникидзевском районе. Еще 768,7 млн рублей потратят на аналогичные работы в поселках, входящих в состав Магнитогорска, и на виды содержания, не включенные в другие технические задания.

Подрядчикам нужно будет выполнять все предусмотренные контрактами работы в период с 1 января 2023 года до 31 декабря 2024-го. В перечне задач — поддержание чистоты, мойка дорожных знаков и ограждений, вывоз мусора, удаление снега и льда, устранение дефектов, уплотнение полотна, восстановление изношенных слоев, содержание сооружений и конструкций, ремонт трамвайных переездов, межквартальных проездов и тротуаров, ямочный ремонт.